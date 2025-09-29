تواجد أحمد حسام، مدافع فريق الزمالك، في استاد القاهرة الدولي قبل مواجهة القمة أمام الأهلي، المقرر لها مساء اليوم الإثنين، في مسابقة الدوري.

ويلعب الأهلي مع الزمالك مساء اليوم الإثنين، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة التاسعة للدوري المصري الممتاز.

وأوضح المركز الإعلامي لنادي الزمالك أن أحمد حسام حرص على التواجد لمؤازرة زملائه في مباراة القمة المرتقبة، على الرغم من إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وتعرض أحمد حسام لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، وذلك بعدما شارك في ودية الفريق الأبيض ضد أورنج التي أقيمت على استاد الكلية الحربية وفاز بها الزمالك بهدف دون رد.

وكان أحمد حسام، قد انضم إلى نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادمًا من نادي الجونة.

وشارك أحمد حساب صاحب الـ23 عامًا في مباراتين مع نادي الزمالك خلال الموسم الماضي.

ويتطلع الأهلي لتحقيق الفوز في هذه المباراة لمواصلة مشوار التألق الذي بدأه أمام سيراميكا كليوباترا ثم حرس الحدود، بينما يرغب الزمالك في حصد الـ3 نقاط لتعويض التعادل الذي وقع فيه أمام الجونة في الجولة الماضية.