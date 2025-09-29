المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
الزي البديل بالكامل.. تعرف على قميص الزمالك أمام الأهلي في القمة

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

07:56 م 29/09/2025
الزمالك

قميص الزمالك من مباراة القمة

أعلن نادي الزمالك ارتداء القميص البديل، خلال مباراة القمة ضد النادي الأهلي، التي تنطلق بعد قليل، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

مباراة الأهلي والزمالك، تنطلق في تمام الثامنة مساء اليوم الإثنين، على ستاد القاهرة الدولي، في ختام مواجهات الجولة التاسعة من الدوري.

طالع كواليس ما قبل مباراة الأهلي والزمالك في القمة 131 ضمن منافسات الدوري الممتاز.. طالع التفاصيل بالكامل من هنا

قميص الزمالك في القمة

ويرتدي فريق الزمالك زيه البديل باللون الكحلي الكامل في مباراة القمة أمام الأهلي المقرر لها اليوم في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويأتي ذلك بسبب ارتداء الأهلي صاحب الملعب لزيه الأساسي، وهو ما دفع الزمالك لتغيير زيه ليرتدي الطاقم البديل بالكامل.

تشكيل الأهلي.. تريزيجيه بالوسط وبنشرقي أساسيًا أمام الزمالك.. طالع التفاصيل من هنا

تشكيل الزمالك.. بنتايك أساسيًا وبيزيرا يقود الهجوم أمام الأهلي.. طالع التفاصيل من هنا

الزمالك يحتل قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بـ17 نقطة، بينما يتواجد الأهلي بالمركز الثامن برصيد 12 نقطة، في سلم الترتيب.

الأهلي الزمالك الدوري المصري مباراة القمة مباراة الأهلي والزمالك

