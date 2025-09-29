تعرض الفلسطيني عدي الدباغ، مهاجم الزمالك، لإصابة خلال الشوط الأول من مباراة الأهلي والزمالك.

ويلعب الأهلي مع الزمالك مساء اليوم الإثنين، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة التاسعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقدم حسام عبد المجيد لنادي الزمالك في الدقيقة 33 من زمن المباراة من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة بعد عركلة ياسين مرعي، مدافع الأهلي، لعدي الدباغ داخل منطقة الجزاء.

ويبدو أن عدي الدباغ ازداد عليه ألم الإصابة ليقرر يانيك فيريرا، استبدال اللاعب الفلسطيني في الدقيقة 37 ونزول ناصر منسي بدلا منه، ليكون ذلك أول تبديل إضطراري للزمالك في المباراة.

ويتطلع الأهلي لتحقيق الفوز في هذه المباراة لمواصلة مشوار التألق الذي بدأه أمام سيراميكا كليوباترا ثم حرس الحدود، بينما يرغب الزمالك في حصد الـ3 نقاط لتعويض التعادل الذي وقع فيه أمام الجونة في الجولة الماضية.

الأهلي يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 12 نقطة، بينما يتواجد الزمالك على القمة بعدما حصد 17 نقطة.

ويفقد الأهلي خدمات مجموعة مؤثرة من لاعبيه في مباراة القمة، يأتي في مقدمتهم نييتس جراديشار، أحمد زيزو، محمد مجدي أفشة، كريم فؤاد، محمد شكري، إمام عاشور وأشرف داري.

بينما يفقد الزمالك خدمات لاعبه محمد شحاتة الذي يعاني من إصابة، بالإضافة لاستقرار يانيك فيريرا على استبعاد شيكو بانزا من قائمة مباراة القمة.