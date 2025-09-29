المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
بعد فوز الأهلي أمام الزمالك.. جدول ترتيب الدوري المصري

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

10:11 م 29/09/2025
تريزيجيه

لقطة من مباراة الأهلي أمام الزمالك

ارتقى الأهلي إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعد أن نجح الأحمر في تحقيق الفوز أمام الزمالك، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات المسابقة.

وتفوق الأهلي على الزمالك بنتيجة (2-1) في المباراة التي جرت ضمن منافسات الأسبوع التاسع، من مواجهات الدوري المصري الممتاز، واستضاف اللقاء ملعب القاهرة الدولي.

ترتيب الأهلي والزمالك

رفع الأهلي رصيده إلى النقطة رقم 15 ليتساوى مع وادي دجلة والمصري، ويظل الثلاثي خلف الزمالك المتصدر لجدول الترتيب برصيد 17 نقطة.

وحافظ الزمالك على تواجده في الصدارة، رغم خسارته أمام الأهلي إذ نجح الأبيض في حصد 17 نقطة خلال 8 مباريات في الدوري المصري.

وجاء الأهلي في المركز الثالث برصيد 15 نقطة، متفوقًا على وادي دجلة بفارق الأهداف، ويأتي الثنائي خلف المصري الوصيف للمعيار ذاته.

ويملك الأهلي الأفضلية من بين رباعي القمة، حيث خاض الأحمر 8 مباريات فقط خلال الموسم الجاري، على خلاف الزمالك والمصري ووادي دجلة إذ شارك الثلاثي في 9 مواجهات.

طالع جدول ترتيب الدوري المصري من هنا.

جدول ترتيب الدوري المصري

- الزمالك: 17 نقطة

- المصري: 15 نقطة

- الأهلي: 15 نقطة

- وادي دجلة: 15 نقطة

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الزمالك الدوري المصري

