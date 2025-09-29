المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
قمة جماهيرية جديدة.. موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الخسارة أمام الأهلي

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

10:14 م 29/09/2025
الزمالك

من مباراة الأهلي والزمالك

يخوض نادي الزمالك مباراة قمة جديدة في منافسات الدوري المصري 2025-2026، في الجولة العاشرة، بعد خسارته هذا المساء على يد الأهلي.

وتلقى الزمالك هزيمة ثانية في منافسات الدوري المصري هذا الموسم أمام الأهلي، بنتيجة (2-1).

موعد مباراة الزمالك المقبلة

تقدم الزمالك بهدف لحسام عبد المجيد في الشوط الأول من علامة الجزاء.

وحافظ فريق المدرب البلجيكي يانيك فيريرا على تقدمه حتى الدقيقة 70، ليستقبل بعد ذلك هدفين من توقيع حسين الشحات ومحمود حسن تريزيجيه على الترتيب، ما كلفه خسارة 3 نقاط ثمينة في سباق الدوري المصري.

وبعد الخسارة أمام الأهلي، يستعد الزمالك لخوض مباراة جماهيرية جديدة في الدوري المصري، قبل أسبوع فيفا.

ويستقبل الزمالك على أرضه في استاد القاهرة، ضيفه غزل المحلة، السبت المقبل 4 أكتوبر، في إطار الجولة العاشرة من منافسات الدوري المصري.

ومن المنتظر أن يجد الزمالك صعوبة في مواجهة غزل المحلة، الفريق الذي خسر مباراة وحيدة في منافسات الدوري المصري هذا الموسم.

ترتيب الدوري المصري من هنا

مباراة الأهلي القادمة
الزمالك الأهلي الدوري المصري

