كلام فى الكورة
الأخيرة قبل التوقف الدولي.. موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد إسقاط الزمالك

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

10:24 م 29/09/2025
الأهلي

احتفال لاعبي الأهلي في القمة

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره كهرباء الإسماعيلية، في المباراة المقبلة ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، بعد فوزه الثمين على حساب الغريم التقليدي الزمالك مساء اليوم الإثنين.

الأهلي اقتنص انتصارًا ثمينًا أمام غريمه التقليدي الزمالك، في مباراة القمة التي أقيمت بختام الجولة التاسعة من الدوري.

ريمونتادا مثيرة أمام الزمالك.. القمة أهلاوية (فيديو)

موعد مباراة الأهلي المقبلة

وتقام مباراة الأهلي ضد كهرباء الإسماعيلية، مساء يوم السبت المقبل، على ملعب المقاولون العرب، ضمن مواجهات الجولة العاشرة في الدروي.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي ضد كهرباء الإسماعيلية، بحلول الثامنة مساء يوم 4 أكتوبر المقبل، في المواجهة الأخيرة قبل التوقف الدولي.

وكانت مباراة الأهلي ضد كهرباء الإسماعيلية تمت إعادة تحديد موعدها، وتقديمها 24 ساعة، بدلًا من إقامتها يوم 5 أكتوبر على ملعب السويس الجديد، لارتباط منتخب مصر بمباراة خارج البلاد، بعدها بأيام قليلة.

ويحل منتخب مصر ضيفًا على جيبوتي، يوم 8 أكتوبر المقبل في المغرب، ثم يعود لاستضافة غينيا بيساو على ستاد القاهرة، يوم 12 من الشهر نفسه.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الزمالك الدوري المصري الممتاز مباراة الأهلي والزمالك كهرباء الإسماعيلية

