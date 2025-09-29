المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة

هاني: هناك من يشعر بالضيق بسبب ترابطنا في الأهلي.. والفترة الماضية لم تكن سهلة

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

10:48 م 29/09/2025
محمد هاني

محمد هاني

تحدث محمد هاني، لاعب النادي الأهلي، عن فوز الفريق أمام الزمالك، في مباراة القمة، مؤكدًا على صعوبة الفترة الماضية.

وتفوق فريق الأهلي على نظيره الزمالك بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، واستضاف اللقاء ملعب القاهرة الدولي.

تصريحات محمد هاني

استهل محمد هاني، لاعب الأهلي، تصريحاته عبر قناة "الأهلي" قائلًا: "أبارك لجميع جماهير الأهلي، وأريد أن أقول لهم أن هذا هو مكانك الطبيعي، ارفع رأسك وافتخر بكونك أهلاوي، وأشكر الفريق بجميع أجهزته".

وأضاف: "الفترة الماضية لم تكن الأمور سهلة علينا أن نتواجد في ذلك الحال، لأن هذا ليس مكاننا الطبيعي، والطبيعي أن نفوز أمام أي فريق في أي وقت، وحدثت ظروف في بداية الموسم كانت السبب في ذلك".

وتابع: "الأهلي لديه العديد من اللاعبين الذين يضحون بأرواحهم من أجل الأهلي، ويجب أن تعلم الجماهير ذلك، وأطلب من الجماهير دعم اللاعبين، والجماهير كان لديها الحق في الشعور بالضيق".

وأكمل: "ما حدث في بداية الدوري كان خارج إرادتنا وتحدثنا جميعًا أكثر من مرة، والفوز لا يأتي من فراغ وكل جاء ذلك بسبب ترابطنا، ولا أحد يعلم ما يحدث بيننا، الأهلي لديه أفضل قوام في أفريقيا، هناك من يشعر بالضيق بسبب ترابطنا وجميعنا يد واحدة".

وأتم محمد هاني، حديثه: "تعهدنا عقب مباراة إنبي أن ما يحدث لا يصح، وشددنا على ضرورة الفوز، وحققنا ذلك في 3 مباريات متواصلة".

هاني: هناك من يشعر بالضيق بسبب ترابطنا في الأهلي.. والفترة الماضية لم تكن سهلة

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الزمالك الدوري المصري محمد هاني

