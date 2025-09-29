تحدث وليد صلاح الدين، مدير الكرة في النادي الأهلي، بشأن العديد من الملفات بعد الفوز (2-1) على الزمالك، مساء اليوم الإثنين، في مباراة أقيمت على استاد القاهرة، ضمن الجولة التاسعة من منافسات الدوري المصري 2025-2026.

وقلب الأهلي الطاولة على الزمالك من التأخر بهدف إلى الفوز بهدفين مقابل واحد.

وتقدم الأهلي في جدول ترتيب الدوري المصري، ليقلص الفارق مع الزمالك إلى نقطتين فقط، علمًا بأن فريق المدرب عماد النحاس خاض مباراة أقل.

ماذا قال وليد صلاح الدين بعد فوز الأهلي على الزمالك؟

في تصريحاته لشبكة قنوات أون سبورت، لم يتحدث وليد صلاح الدين عن مباراة الزمالك فقط بل تطرق إلى العديد من الأمور الأخرى الخاصة بالفريق الأول في الأهلي، على النحو الآتي..

- عن مباراة الزمالك: "اللاعبون كانوا رجالًا أمام الزمالك رغم الظروف الصعبة.. المباراة كانت رائعة جدًا، وتليق بمصر، رغم أن البعض توقع عكس ذلك بسبب ظروف الفريقين، وأعتقد أن الجماهير استمتعت طوال 90 دقيقة"

- الثقة في اللاعبين: "الأهلي يملك أقوى فريق في أفريقيا"

- طلب خاص: "أطلب من جماهير الأهلي أن تثق بنا.. وألا تصدق 90% من الأخبار المنشورة عن الفريق الأول لأنها كاذبة، وأتمنى أن يكون هناك مزيد من الوعي بين المشجعين".

- نفي شائعة زيزو: "كانت هناك أخبار تقول إن زيزو جاء إلى معسكر الأهلي وطلب المشاركة أمام الزمالك، هذا كلام غير صحيح".

- رسالة إلى الجماهير: "على الجماهير أن تعطي عماد النحاس حقه، لأنه استطاع إعادة الاستقرار إلى الفريق في فترة صعبة جدًا، وحقق 3 انتصارات وتعادل ولم يخسر أي مباراة".

- عن مباراة الزمالك مرة أخرى: " لم نكن جيدين في أول 10 دقائق ثم امتلكنا الملعب بأكمله.. الشوط الثاني كان من طرف واحد، وأهدرنا خلاله العديد من الفرص، لكن من سمات الفرق الكبيرة أنها قادرة على العودة في النتيجة، ورغم الغيابات، نحن فريق قوي جدًا".

- ملف المدرب الجديد: "ما زال على الطاولة.. الخطيب يجتمع باستمرار مع لجنة التخطيط، ولا يوجد شيء مؤكد حتى الآن.. ما زلنا ندرس بعض السير الذاتية، وبعض المدربين يرفضون القدوم إلى الدوري المصري والبعض الآخر لديه طلبات مالية صعبة".