سجل محمود حسن تريزيجيه، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حضوره التهديفي الأول في مباراة القمة أمام الزمالك، وحافظ على سجله خاليًا من الهزائم.

الأهلي اقتنص انتصارًا ثمينًا أمام غريمه التقليدي الزمالك، في مباراة القمة التي أقيمت بختام الجولة التاسعة من الدوري.

ريمونتادا مثيرة أمام الزمالك.. القمة أهلاوية (فيديو)

بصمة تريزيجيه الأولى

تمكن محمود تريزيجيه من إحراز أول أهداف بقميص الأهلي في مباريات القمة، بعدما خاض 7 مواجهات قبل 10 أعوام، دون أن يسجل أو يصنع، ثم رحل في رحلة احتراف أوروبية.

واستغل محمود تريزيجيه الظهور الأول في القمة بعد عودته الصيف الماضي، ليسجل هدف انتصار الأهلي على حساب الزمالك في القمة 131.

البديل الذهبي حسين الشحات يتسبب في ركلة جزاء .. تريزيجيه يسجل هدف التقدم للأهلي بصوت بلال علام pic.twitter.com/PWnppyM1YT — ON Sport (@ONTimeSports) September 29, 2025

هدف محمود تريزيجيه لم يكن فقط لتسجيل حضوره التهديفي الأول في مباريات القمة، لكنه حافظ أيضًا على سجله خالٍ من الخسارة أمام الزمالك.

حيث إنه خلال المباريات السبعة التي خاضها قبل الرحيل، تمكن الأهلي من الفوز في حضوره، 4 مرات، وتعادل 3 مرات، وجاء اليوم ليوقع على الانتصار الخامس للمارد الأحمر أثناء مشاركته.