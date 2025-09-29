اعترف عماد النحاس، مدرب الأهلي، بعدم اتزان فريقه في أول 10 دقائق من مباراة الزمالك في الدوري.

وانتصر الأهلي على الزمالك بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة التاسعة للدوري المصري الممتاز.

وقال النحاس في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي: "أبارك للأهلي وجماهيره التي كانت تنتظر هذه المباراة، وأشكر جميع اللاعبين على جهودهم وكذلك مجلس الإدارة والجهاز الفني على تحمل الضغوط".

وأضاف: "حققنا فوزا بنتيجة وأداء رغم البداية باستقبال فرصتين خطيرتين في أول 10 دقائق، وكنا على مدار الأيام الماضية نتحدث مع اللاعبين عن الهدوء والتركيز وطريقة العودة حال تأخرنا مثل ما حدث في لقاء اليوم".

وتابع النحاس: "من بعد الدقيقة 12 كانت السيطرة كاملة للنادي الأهلي حتى نهاية اللقاء، غيرنا طريقة اللعب لثلاث مدافعين بعد تحول حسام عبد المجيد لمهاجم وإن شاء الله هذا الفوز يكون بداية لفترة أفضل".

وواصل مدرب الأهلي: "المباريات الكبيرة تُلعب على التفاصيل الصغيرة، كنا نركز بصورة أكبر على تلك التفاصيل وإصرارنا على المكسب كان سبب الفوز".

وعن أداء محمد شريف في المباراة.. قال: "لو لم يسجل لكن محمد شريف صنع اليوم، تسجيل الأهداف توفيق من ربنا، ولكن سيطر على الكرة ومررها بشكل جيد في ركلة الجزاء، البعض تعجب من استبدال جراديشار في المباراة الماضية لكنه كان مصابًا، الغيابات كانت كثيرة ومؤثرة لكن الفوز يجعل البعض لا يذكر ذلك".

واستكمل: "لا نترك شيئا للظروف، خاصة على صعيد التبديلات، واخترنا عمر كمال لجودته في التحولات، وأشكر الجهاز الفني المعاون".

وزاد النحاس: "هذه كانت أفضل مباراة لنا هذا الموسم، قدمنا مباراة جيدة وغاب عنا التركيز فقط في أول 10 دقائق تقريبا".

أما عن طلب زيزو المشاركة في المباراة.. قال: "أحمد سيد زيزو تحدث معي بشأن المشاركة في مباراة الزمالك، ولذلك شارك في المران لكنها ليست فترة كافية وكان يجب ألا نكرر الخطأ، ونفس الكلام ينطبق على أفشة ويجب أن نحافظ على لاعبينا، وزيزو لم يتواجد في معسكر مباراة الزمالك".

وانتقل النحاس للحديث عن الضغط الذي تعرض له الجهاز الفني قائلًا: "الضغط الأكبر كان على الجهاز الفني، وكنا نحرص على عدم إظهار ذلك للاعبين، لأننا تولينا المسؤولية في ظروف صعبة ولكن هذا قدرنا كأبناء الأهلي".

أما عن إمكانية رحيله حال تعاقد الأهلي مع مدرب جديد.. قال: "سأعمل في الأهلي ولو لساعة واحدة، نعمل دورنا فقط لكي تكون الأمور أفضل للقادم بإذن الله، إذا جاء المدير الفني الجديد فأهلا به وإذا تأخر فهذا يتعلق بإدارة النادي".

وأنهى: "يجب أن نفرض حالة من الهدوء والرغبة بصورة أكبر في الانتصارات عقب الفوز اليوم، لاستمرار النتائج الإيجابية".