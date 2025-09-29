المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما
مصر - شباب

مصر - شباب

- -
23:00
نيوزيلندا - شباب

نيوزيلندا - شباب

دوري أبطال أوروبا
نادي كايرات

نادي كايرات

- -
19:45
ريال مدريد

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا
جالاتا سراي

جالاتا سراي

- -
22:00
ليفربول

ليفربول

دوري أبطال آسيا للنخبة
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:15
شباب الأهلي

شباب الأهلي

دوري أبطال أوروبا
نادي بافوس

نادي بافوس

- -
22:00
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

دوري أبطال أوروبا
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

- -
22:00
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

كأس العالم تحت 20 عاما
كولومبيا - شباب

كولومبيا - شباب

- -
02:00
السعودية - شباب

السعودية - شباب

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بطل القمة 131.. ماذا قدم حسين الشحات مع الأهلي أمام الزمالك؟

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

11:20 م 29/09/2025
الشحات

حسين الشحات لاعب الأهلي

خطف حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، الأنظار خلال مباراة فريقه أمام الزمالك، والتي أقيمت ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، إذ نجح الجناح الأيمن في تغيير لون القمة رقم 131 إلى اللون الأحمر.

وتمكن الأهلي من قلب الطاولة على الزمالك، في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز، إذ عاد الأحمر من تأخره بهدف ليتقدم على الأبيض، إذ أشارت شاشة ملعب القاهرة الدولي مع صافرة النهاية إلى فوز كتيبة النحاس بنتيجة (2-1).

حسين الشحات بطل القمة 131

حسين الشحات، الذي دعم صفوف الأهلي في مباراته أمام الزمالك بالدقيقة 69 بدلًا من طاهر محمد طاهر، غير دفة اللقاء إذ نجح اللاعب في تعديل النتيجة، قبل أن يؤدي دورًا محوريًا ساهم به تفدم الأحمر والعودة من بعيد.

بعد مرور دقيقتين فقط، نجح حسين الشحات في تسجيل هدف التعادل للأهلي، إذ حافظ اللاعب على آمال الأحمر في المباراة بالدقيقة 71 من زمن المواجهة.

وأرسل حسين الشحات، تمريرة بينية وصلت إلى محمد شريف داخل منطقة جزاء الزمالك، ونجح الأخير في مراوغة حسام عبد المجيد مدافع الأبيض، ليعيد الكرة إلى زميله القادم بقوة.

ووصلت الكرة إلى حسين الشحات، الذي أطلق تسديدة قوية سكنت مرمى محمد صبحي، حارس مرمى الزمالك، لينطلق لاعب الأهلي، صوب جماهير الأحمر محتفلًا بعودته من جديد إلى هز الشباك وإعادة الفريق إلى المواجهة.

وحصل الأهلي على ركلة جزاء في الدقيقة 76 بعد كرة مشتركة، بين محمود بنتايك مدافع الزمالك، وحسين الشحات مهاجم الأحمر، ليترك الأخير بصمته على الهدف الثاني الذي جاء عن طريق محمود تريزيجيه.

ماذا قدم الشحات أمام الزمالك؟

ظهر الشحات مع الأهلي أمام الزمالك، خلال 21 دقيقة، ونجح في تسجيل هدف وساهم في حصول الأحمر على ركلة جزاء.

ولمس الشحات الكرة 13 مرة، وأرسل 5 تمريرات ناجحة من إجمالي 7، بنسبة نجاح وصلت إلى 71%، وتمكن لاعب الأهلي من تنفيذ مراوغة ناجحة.

وفاز الشحات في التحامين من إجمالي 3 خلال المباراة، وارتكب خطأ ووقع في مصيدة التسلل مرة واحدة.

ما قدمه الشحات كان كافيًا ليحصل اللاعب على جائزة رجل مباراة الأهلي أمام الزمالك، ليكون رجل القمة 131.

 

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الزمالك الدوري المصري حسين الشحات

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وبرشلونة في نصف نهائي بطولة العالم لكرة اليد؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg