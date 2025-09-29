خطف حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، الأنظار خلال مباراة فريقه أمام الزمالك، والتي أقيمت ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، إذ نجح الجناح الأيمن في تغيير لون القمة رقم 131 إلى اللون الأحمر.

وتمكن الأهلي من قلب الطاولة على الزمالك، في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز، إذ عاد الأحمر من تأخره بهدف ليتقدم على الأبيض، إذ أشارت شاشة ملعب القاهرة الدولي مع صافرة النهاية إلى فوز كتيبة النحاس بنتيجة (2-1).

حسين الشحات بطل القمة 131

حسين الشحات، الذي دعم صفوف الأهلي في مباراته أمام الزمالك بالدقيقة 69 بدلًا من طاهر محمد طاهر، غير دفة اللقاء إذ نجح اللاعب في تعديل النتيجة، قبل أن يؤدي دورًا محوريًا ساهم به تفدم الأحمر والعودة من بعيد.

بعد مرور دقيقتين فقط، نجح حسين الشحات في تسجيل هدف التعادل للأهلي، إذ حافظ اللاعب على آمال الأحمر في المباراة بالدقيقة 71 من زمن المواجهة.

وأرسل حسين الشحات، تمريرة بينية وصلت إلى محمد شريف داخل منطقة جزاء الزمالك، ونجح الأخير في مراوغة حسام عبد المجيد مدافع الأبيض، ليعيد الكرة إلى زميله القادم بقوة.

ووصلت الكرة إلى حسين الشحات، الذي أطلق تسديدة قوية سكنت مرمى محمد صبحي، حارس مرمى الزمالك، لينطلق لاعب الأهلي، صوب جماهير الأحمر محتفلًا بعودته من جديد إلى هز الشباك وإعادة الفريق إلى المواجهة.

وحصل الأهلي على ركلة جزاء في الدقيقة 76 بعد كرة مشتركة، بين محمود بنتايك مدافع الزمالك، وحسين الشحات مهاجم الأحمر، ليترك الأخير بصمته على الهدف الثاني الذي جاء عن طريق محمود تريزيجيه.

الشحات يعدل النتيجة للأهلي.. بتعليق مؤمن حسن ⚽🦅 pic.twitter.com/dTdjIvT0K1 — ON Sport (@ONTimeSports) September 29, 2025

ماذا قدم الشحات أمام الزمالك؟

ظهر الشحات مع الأهلي أمام الزمالك، خلال 21 دقيقة، ونجح في تسجيل هدف وساهم في حصول الأحمر على ركلة جزاء.

ولمس الشحات الكرة 13 مرة، وأرسل 5 تمريرات ناجحة من إجمالي 7، بنسبة نجاح وصلت إلى 71%، وتمكن لاعب الأهلي من تنفيذ مراوغة ناجحة.

وفاز الشحات في التحامين من إجمالي 3 خلال المباراة، وارتكب خطأ ووقع في مصيدة التسلل مرة واحدة.

ما قدمه الشحات كان كافيًا ليحصل اللاعب على جائزة رجل مباراة الأهلي أمام الزمالك، ليكون رجل القمة 131.