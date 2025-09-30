المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما
مصر - شباب

مصر - شباب

- -
23:00
نيوزيلندا - شباب

نيوزيلندا - شباب

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
برشلونة

برشلونة

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

دوري أبطال أوروبا
جالاتا سراي

جالاتا سراي

- -
22:00
ليفربول

ليفربول

دوري أبطال أوروبا
نادي كايرات

نادي كايرات

- -
19:45
ريال مدريد

ريال مدريد

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
الشارقة

الشارقة

- -
15:00
الزمالك

الزمالك

دوري أبطال أوروبا
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

- -
22:00
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

دوري أبطال أوروبا
نادي بافوس

نادي بافوس

- -
22:00
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

دوري أبطال آسيا للنخبة
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:15
شباب الأهلي

شباب الأهلي

ياسين منصور نائبًا.. يلا كورة يكشف التصور الأقرب لقائمة الخطيب في انتخابات الأهلي

يلا كورة

كتب - يلا كورة

12:51 م 30/09/2025
ياسين منصور محمود الخطيب

محمود الخطيب وياسين منصور

استقر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، علي القوام الرئيسي للقائمة، التي سيخوض بها انتخابات القلعة الحمراء المقبلة، المقرر لها 31 أكتوبر المقبل.

لتأهيله لرئاسة النادي.. الخطيب يستقر على اختيار ياسين منصور نائبًا له

وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ "يلا كورة"، أن محمود الخطيب استقر علي تواجد ياسين منصور كنائب له، في اتجاه لتأهيله ليكون رئيسًا للنادي فيما بعد.

وأضاف أنه تقرر تواجد خالد مرتجي أمينًا للصندوق، مع رحيل حسام غالي ومحمد شوقي ومحمد سراج ومهند مجدي.

ضم سيد عبد الحفيظ وظهور هشام جمال.. التصور الأقرب لقائمة الخطيب في انتخابات الأهلي

وأوضح أنه في العضوية فوق السن تم الاستقرار علي تواجد محمد الغزواي وطارق قنديل ومحمد الدماطي ومحمد الجارحي، مع ضم سيد عبد الحفيظ وأحمد حسام عوض، فيما توجد هناك مفاضلة ما بين حازم هلال وأحمد أمين مسعود.

وشدد أنه في منصب العضوية تحت السن لا يزال هناك مفاضلة ما بين أكثر من اسم للتواجد، من بينهم مي عاطف وهشام جمال وجيانا فاروق.

مباراة الأهلي القادمة
الخطيب انتخابات الأهلي قائمة الخطيب

الإحصائيات

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وبرشلونة في نصف نهائي بطولة العالم لكرة اليد؟

أخبار تهمك

