استقر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، علي القوام الرئيسي للقائمة، التي سيخوض بها انتخابات القلعة الحمراء المقبلة، المقرر لها 31 أكتوبر المقبل.

لتأهيله لرئاسة النادي.. الخطيب يستقر على اختيار ياسين منصور نائبًا له

وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ "يلا كورة"، أن محمود الخطيب استقر علي تواجد ياسين منصور كنائب له، في اتجاه لتأهيله ليكون رئيسًا للنادي فيما بعد.

وأضاف أنه تقرر تواجد خالد مرتجي أمينًا للصندوق، مع رحيل حسام غالي ومحمد شوقي ومحمد سراج ومهند مجدي.

ضم سيد عبد الحفيظ وظهور هشام جمال.. التصور الأقرب لقائمة الخطيب في انتخابات الأهلي

وأوضح أنه في العضوية فوق السن تم الاستقرار علي تواجد محمد الغزواي وطارق قنديل ومحمد الدماطي ومحمد الجارحي، مع ضم سيد عبد الحفيظ وأحمد حسام عوض، فيما توجد هناك مفاضلة ما بين حازم هلال وأحمد أمين مسعود.

وشدد أنه في منصب العضوية تحت السن لا يزال هناك مفاضلة ما بين أكثر من اسم للتواجد، من بينهم مي عاطف وهشام جمال وجيانا فاروق.