يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك، اجتماعًا مساء اليوم الثلاثاء، لمناقشة وضع الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، عقب الخسارة في مباراة القمة، أمام الغريم التقليدي النادي الأهلي.

وقال مصدر داخل نادي الزمالك، في تصريحات خاصة لـ يلا كورة، أن حسين لبيب رئيس النادي، قد دعا أعضاء مجلس الإدارة لعقد اجتماع طارئ، في تمام السادسة مساءً، بحضور جميع الأعضاء.

وأوضح المصدر أن أبرز الملفات التي سيتم مناقشتها داخل الاجتماع، هي: مصير المدرب البلجيكي يانيك فيريرا، بالإضافة لمستحقات اللاعبين المتأخرة.

مصدر: أصوات في مجلس الزمالك تطالب برحيل فيريرا

وأشار إلى أن هناك الكثير من الأصوات داخل المجلس، تنادي بضرورة رحيل فيريرا عن منصبه، وستحاول الضغط على جون إدوارد المدير الرياضي، لحسم هذا الملف، عقب سلسلة النتائج السيئة للقلعة البيضاء مؤخرًا.

وأضاف أن هناك فئة قليلة تطالب بمنح المدرب فرصة آخرى، وتدعم استمراره في منصبه.

وكان نادي الزمالك قد سقط في فخ الهزيمة، مساء أمس الإثنين، أمام غريمه الأهلي، بهدفين مقابل هدف، في الأسبوع التاسع من مسابقة الدوري المصري الممتاز.