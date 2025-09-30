المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما
مصر - شباب

مصر - شباب

- -
23:00
نيوزيلندا - شباب

نيوزيلندا - شباب

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
برشلونة

برشلونة

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

دوري أبطال أوروبا
جالاتا سراي

جالاتا سراي

- -
22:00
ليفربول

ليفربول

دوري أبطال أوروبا
نادي كايرات

نادي كايرات

- -
19:45
ريال مدريد

ريال مدريد

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
الشارقة

الشارقة

10 6
15:00
الزمالك

الزمالك

دوري أبطال أوروبا
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

- -
22:00
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

دوري أبطال أوروبا
نادي بافوس

نادي بافوس

- -
22:00
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

دوري أبطال آسيا للنخبة
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:15
شباب الأهلي

شباب الأهلي

مصدر لـ يلا كورة: إدارة الزمالك تجتمع اليوم لحسم مصير فيريرا.. وبحث أزمة مستحقات اللاعبين

محمد خيري

كتب - محمد خيري

03:04 م 30/09/2025
مجلس إدارة الزمالك

إدارة نادي الزمالك

يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك، اجتماعًا مساء اليوم الثلاثاء، لمناقشة وضع الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، عقب الخسارة في مباراة القمة، أمام الغريم التقليدي النادي الأهلي.

وقال مصدر داخل نادي الزمالك، في تصريحات خاصة لـ يلا كورة، أن حسين لبيب رئيس النادي، قد دعا أعضاء مجلس الإدارة لعقد اجتماع طارئ، في تمام السادسة مساءً، بحضور جميع الأعضاء.

وأوضح المصدر أن أبرز الملفات التي سيتم مناقشتها داخل الاجتماع، هي: مصير المدرب البلجيكي يانيك فيريرا، بالإضافة لمستحقات اللاعبين المتأخرة.

مصدر: أصوات في مجلس الزمالك تطالب برحيل فيريرا

وأشار إلى أن هناك الكثير من الأصوات داخل المجلس، تنادي بضرورة رحيل فيريرا عن منصبه، وستحاول الضغط على جون إدوارد المدير الرياضي، لحسم هذا الملف، عقب سلسلة النتائج السيئة للقلعة البيضاء مؤخرًا.

وأضاف أن هناك فئة قليلة تطالب بمنح المدرب فرصة آخرى، وتدعم استمراره في منصبه.

وكان نادي الزمالك قد سقط في فخ الهزيمة، مساء أمس الإثنين، أمام غريمه الأهلي، بهدفين مقابل هدف، في الأسبوع التاسع من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك إدارة الزمالك يانيك فيريرا

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

أخبار تهمك

