اتحاد الكرة يعلن اعتماد حزمة دعم شاملة للأندية

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن اعتماد حزمة دعم شاملة للأندية.

وقال اتحاد الكرة في بيان رسمي: "في إطار سعي الاتحاد المصري لكرة القدم لتطوير كافة عناصر اللعبة من خلال البرامج والمبادرات، وتحقيق التضامن بين كافة أصحاب المصالح بكرة القدم المصرية، قرر مجلس إدارة الاتحاد اعتماد حزمة دعم شاملة للأندية".

وأوضح الاتحاد أن حزمة الدعم "تهدف إلى تعزيز قدرات الأندية لمواصلة تطوير كرة القدم بكافة القطاعات".

وأضاف: "كذلك اعتماد بدلات الحكام وصرف المستخلصات للجهة المنفذة لمقر الاتحاد ومركز المنتخبات الوطنية، والرعاية الاجتماعية لقدامى اللاعبين ومستحقات الضرائب".

وأتم: "تبعا لحزمة الدعم التي اعتمدها الاتحاد المصري لكرة القدم، تقرر صرف مبلغ 42 مليون جنيه للأندية الأولى بالرعاية من القسمين الثاني والثالث، بالإضافة إلى الأندية المشاركة في مسابقات الناشئين وفق عدد الفرق المشاركة بكل مرحلة سنية، وذلك للمساهمة في مواجهة مصروفات المباريات".