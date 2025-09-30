المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما
مصر - شباب

مصر - شباب

- -
23:00
نيوزيلندا - شباب

نيوزيلندا - شباب

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
برشلونة

برشلونة

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

دوري أبطال أوروبا
جالاتا سراي

جالاتا سراي

- -
22:00
ليفربول

ليفربول

دوري أبطال أوروبا
نادي كايرات

نادي كايرات

- -
19:45
ريال مدريد

ريال مدريد

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
الشارقة

الشارقة

26 29
15:00
الزمالك

الزمالك

دوري أبطال أوروبا
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

- -
22:00
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

دوري أبطال أوروبا
نادي بافوس

نادي بافوس

- -
22:00
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

دوري أبطال آسيا للنخبة
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:15
شباب الأهلي

شباب الأهلي

اتحاد الكرة يعلن اعتماد حزمة دعم شاملة للأندية

يلا كورة

كتب - يلا كورة

03:45 م 30/09/2025
اتحاد الكرة

الاتحاد المصري لكرة القدم

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن اعتماد حزمة دعم شاملة للأندية.

وقال اتحاد الكرة في بيان رسمي: "في إطار سعي الاتحاد المصري لكرة القدم لتطوير كافة عناصر اللعبة من خلال البرامج والمبادرات، وتحقيق التضامن بين كافة أصحاب المصالح بكرة القدم المصرية، قرر مجلس إدارة الاتحاد اعتماد حزمة دعم شاملة للأندية".

وأوضح الاتحاد أن حزمة الدعم "تهدف إلى تعزيز قدرات الأندية لمواصلة تطوير كرة القدم بكافة القطاعات".

وأضاف: "كذلك اعتماد بدلات الحكام وصرف المستخلصات للجهة المنفذة لمقر الاتحاد ومركز المنتخبات الوطنية، والرعاية الاجتماعية لقدامى اللاعبين ومستحقات الضرائب".

وأتم: "تبعا لحزمة الدعم التي اعتمدها الاتحاد المصري لكرة القدم، تقرر صرف مبلغ 42 مليون جنيه للأندية الأولى بالرعاية من القسمين الثاني والثالث، بالإضافة إلى الأندية المشاركة في مسابقات الناشئين وفق عدد الفرق المشاركة بكل مرحلة سنية، وذلك للمساهمة في مواجهة مصروفات المباريات".

الدوري المصري الاتحاد المصري لكرة القدم

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وبرشلونة في نصف نهائي بطولة العالم لكرة اليد؟

أخبار تهمك

