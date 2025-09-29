المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا
الجيش الرواندي

الجيش الرواندي

- -
15:00
بيراميدز

بيراميدز

دوري أبطال أوروبا
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

دوري أبطال أوروبا
موناكو

موناكو

- -
22:00
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

دوري أبطال أوروبا
أرسنال

أرسنال

- -
22:00
أوليمبياكوس

أوليمبياكوس

دوري أبطال أوروبا
سان جيلواز

سان جيلواز

- -
19:45
نيوكاسل

نيوكاسل

كأس العالم تحت 20 عاما
تشيلي - شباب

تشيلي - شباب

- -
02:00
اليابان - شباب

اليابان - شباب

دوري أبطال أوروبا
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

- -
22:00
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بيزيرا: الهزيمة من الأهلي مؤلمة.. ولا ينجح الفرد إلا بالعمل الجماعي

محمد جلال

كتب - محمد جلال

12:03 ص 01/10/2025
خوان بيزيرا الأهلي والزمالك

صورة من مباراة الأهلي والزمالك

اعترف خوان بيزيرا، لاعب الزمالك، بصعوبة الهزيمة من الأهلي في بطولة الدوري المصري.

وانتصر الأهلي على الزمالك بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة التاسعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ونشر بيزيرا صورة للاعبي الزمالك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وعلق عليها: "لا ينجح الفرد إلا بالعمل الجماعي، علينا جميعا أن نلعب معا: الجماهير واللاعبون والجهاز الفني.. الهزيمة مؤلمة لكنها تثبت لنا من يستحقها حقا".

وبادر الزمالك بالتسجيل عن طريق حسام عبد المجيد في الدقيقة 32 من ركلة جزاء، قبل أن يتعادل حسين الشحات في الدقيقة 71 بتسديدة قوية سكنت الشباك.

أما هدف الفوز جاء عن طريق محمود حسن تريزيجيه في الدقيقة 78 من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة بعد عرقلة حسين الشحات داخل منطقة الجزاء.

وبهذه النتيجة، يصل الأهلي للمركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 15 نقطة، بينما ظل الزمالك في الصدارة برصيد 17 نقطة فقط.

وسبق وأعلن نادي الزمالك التعاقد مع خوان بيزيرا في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة قادما من نادي أوليكساندريا الأوكراني.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الزمالك الدوري المصري خوان بيزيرا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وماجديبورج في برونزية بطولة العالم لكرة اليد؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
مصر - شباب

مصر - شباب

1 2
نيوزيلندا - شباب

نيوزيلندا - شباب

63

حكم المباراة يعود لتقنية الفيديو لمشاهدة الكرة المشتركة مع كباكا والسقوط داخل منطقة الجزاء والحكم لم يحتسب شيء

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg