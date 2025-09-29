اعترف خوان بيزيرا، لاعب الزمالك، بصعوبة الهزيمة من الأهلي في بطولة الدوري المصري.

وانتصر الأهلي على الزمالك بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة التاسعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ونشر بيزيرا صورة للاعبي الزمالك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وعلق عليها: "لا ينجح الفرد إلا بالعمل الجماعي، علينا جميعا أن نلعب معا: الجماهير واللاعبون والجهاز الفني.. الهزيمة مؤلمة لكنها تثبت لنا من يستحقها حقا".

وبادر الزمالك بالتسجيل عن طريق حسام عبد المجيد في الدقيقة 32 من ركلة جزاء، قبل أن يتعادل حسين الشحات في الدقيقة 71 بتسديدة قوية سكنت الشباك.

أما هدف الفوز جاء عن طريق محمود حسن تريزيجيه في الدقيقة 78 من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة بعد عرقلة حسين الشحات داخل منطقة الجزاء.

وبهذه النتيجة، يصل الأهلي للمركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 15 نقطة، بينما ظل الزمالك في الصدارة برصيد 17 نقطة فقط.

وسبق وأعلن نادي الزمالك التعاقد مع خوان بيزيرا في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة قادما من نادي أوليكساندريا الأوكراني.