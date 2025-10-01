المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
انتخابات الأهلي.. مرشح جديد يتقدم بأوراق ترشحه على منصب العضوية

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

06:09 م 01/10/2025
الأهلي

الأهلي

يواصل النادي الأهلي تلقيه طلبات الترشح في الانتخابات المقبلة لدورة 2025-2029.

وتقدمت منار سعيد بأوراق ترشحها على منصب العضوية فوق السن.

وتعد منار سعيد هي المرشحة الثانية التي قررت الدخول في سباق الانتخابات بعد الدكتور حسن طنطاوي الذي سيترشح أيضًا على منصب العضوية.

وكان محمود الخطيب أعلن ترشحه لدورة جديدة لانتخابات النادي الأهلي والتراجع عن قراره السابق وهو الابتعاد عن النادي لفترة طويلة.

وعقد الخطيب العديد من الاجتماعات خلال الساعات القليلة الماضية، بهدف التوصل إلى الشكل النهائي للقائمة التي سيخوض بها الدورة الانتخابية المقبلة.

ومن المقرر أن تُجرى انتخابات النادي الأهلي يوم 31 أكتوبر الجاري.

اقرأ أيضًا:

الخطيب يجتمع مع اللجان الاستشارية ويعلن قائمته الانتخابية الخميس

إيقافان في مباراة القمة.. عقوبات الجولة التاسعة بالدوري المصري

 

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الدوري المصري محمود الخطيب انتخابات الأهلي

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وماجديبورج في برونزية بطولة العالم لكرة اليد؟

