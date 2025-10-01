يواصل النادي الأهلي تلقيه طلبات الترشح في الانتخابات المقبلة لدورة 2025-2029.

وتقدمت منار سعيد بأوراق ترشحها على منصب العضوية فوق السن.

وتعد منار سعيد هي المرشحة الثانية التي قررت الدخول في سباق الانتخابات بعد الدكتور حسن طنطاوي الذي سيترشح أيضًا على منصب العضوية.

وكان محمود الخطيب أعلن ترشحه لدورة جديدة لانتخابات النادي الأهلي والتراجع عن قراره السابق وهو الابتعاد عن النادي لفترة طويلة.

وعقد الخطيب العديد من الاجتماعات خلال الساعات القليلة الماضية، بهدف التوصل إلى الشكل النهائي للقائمة التي سيخوض بها الدورة الانتخابية المقبلة.

طالع التفاصيل من هنا

ومن المقرر أن تُجرى انتخابات النادي الأهلي يوم 31 أكتوبر الجاري.

اقرأ أيضًا:

الخطيب يجتمع مع اللجان الاستشارية ويعلن قائمته الانتخابية الخميس

إيقافان في مباراة القمة.. عقوبات الجولة التاسعة بالدوري المصري