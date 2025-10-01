أعلن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ترشحه في الانتخابات المقبلة للقلعة الحمراء من أجل ولاية ثالثة ستمتد من 2025 حتى 2029.

وكان الخطيب أعلن من قبل عدم ترشحه والابتعاد عن النادي الأهلي لأسباب صحية قبل أن يتراجع في قراره ويقرر خوض الانتخابات من أجل قيادة القلعة الحمراء لولاية ثالثة.

ومن المقرر أن يعلن الخطيب عن قائمته الانتخابية، غدًا الخميس، وستنطلق الانتخابات يوم 31 أكتوبر الجاري.

ولا شك أن هناك أحلام كثيرة يسعى الخطيب لتحقيقها حال النجاح وقيادة الأهلي في الولاية الثالثة.

استاد الأهلي

ربما الحلم الأكبر والتاريخي الذي ينتظره الخطيب في الولاية الثالثة حال نحاجه في الانتخابات المقبلة هو رؤية استاد الأهلي الجديد.

وكان النادي الأهلي أعلن في شهر فبراير الماضي اعتماده تصميم استاد الأهلي الجديد.

وبدأت بالفعل أعمال الحفر من قبل الشركة المنفذة لاستاد الأهلي والذي سيكون في مدينة الشيخ زايد.

ومن المقرر أن تتم عملية تنفيذ استاد الأهلي خلال 4 سنوات.

وستكون سعة ستاد الأهلي 42 ألفًا و400 مقعدا، على أن يتم توسعته بعد ذلك.

نهائي كأس إنتركونتيننتال

على صعيد كرة القدم، ورغم الإنجازات العديدة التي حققها الأهلي تحت رئاسة محمود الخطيب إلا أن هناك لعنة طاردت الفريق الأول في الوصول إلى نهائي البطولة العالمية (كأس إنتركونتيننتال).

وكان الأهلي قريبًا في أكثر من مناسبة للوصول إلى نهائي كأس العالم للأندية (بشكله القديم) أو كأس إنتركونتيننتال مثلما حدث في عام 2024 إلا أن هناك لعنة دائما تطارده لتحقيق ذلك.

ويمكن للمارد الأحمر أن يتأهل إلى نهائي كأس إنتركونتيننتال خلال السنوات المقبلة خاصة في ظل كوكبة اللاعبين التي يمتلكها ولكن يجب أولًا التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا.

حجز مقعد في كأس العالم للأندية 2029

يحتاج الأهلي أن يتوج بلقب دوري أبطال أفريقيا خلال المواسم المقبلة حتى يتمكن من المشاركة للمرة الثانية بكأس العالم للأندية 2029 بشكله الجديد.

وكان المارد الأحمر شارك في نسخة 2025 وودع من دور المجموعات.

ويُمني الخطيب النفس أن يقود الأهلي للمرة الثانية إلى كأس العالم للأندية بشكل الجديد والمكون من 32 فريقا.

هل تنتهي لعنة الثلاثية في أفريقيا؟

يمتلك الخطيب في ولايته الثالثة - إذا نجح في الانتخابات- فرصة أن ينهي لعنة تحقيق 3 ألقاب متتالية لدوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي قريبًا من أن يتوج بدوري أبطال أفريقيا 3 مرات متتالية ولكن دائما ما يخفق في المرة الثالثة، حيث حقق نسختي 2020 و2021 ولكن خسر النهائي في 2022، كذلك توج بلقبي 2023 و2024 ولكن ودع من نصف النهائي في 2025.

وبما أن الدورة الانتخابية (4 سنوات) فيستطيع الأهلي أن يحقق هذا الإنجاز رغم صعوبة المهمة.

تخطي حسن حمدي

يمكن للخطيب تخطي حسن حمدي الرئيس الأسبق للنادي الأهلي في الأكثر تتويجا بدوري أبطال أفريقيا.

وتوج الأهلي تحت قيادة حسن حمدي بلقب دوري أبطال أفريقيا (5 مرات)، بينما حصد الخطيب (4 مرات).

وحال إذا استطاع الأهلي الفوز بلقبين لدوري الأبطال في السنوات الأربعة المقبلة، سيتوج الخطيب بـ6 ألقاب كرئيس للقلعة الحمراء.