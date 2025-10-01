المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
ما بين الدوري والكونفدرالية.. مواعيد مباريات الزمالك في شهر أكتوبر

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

06:49 م 01/10/2025
لاعبو الزمالك

فريق الزمالك

يستعد نادي الزمالك لخوض 4 مباريات هامة خلال شهر أكتوبر الجاري، تتنوع ما بين الدوري المصري، وكأس الكونفدرالية الأفريقية، ويسعى الأبيض لتحقيق نتائج إيجابية خلال ظهوره في قادم المناسبات بعد التعثر أمام الأهلي.

وسقط فريق الزمالك في فخ الهزيمة أمام الأهلي، بنتيجة (2-1) في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة التاسعة من مواجهات الدوري المصري الممتاز، والتي أقيمت أحداثها على ملعب القاهرة الدولي.

مواعيد مباريات الزمالك في أكتوبر

يستهل نادي الزمالك مبارياته في شهر أكتوبر الجاري، بمواجهة غزل المحلة يوم السبت المقبل (4 أكتوبر)، ويقام اللقاء ضمن منافسات الأسبوع العاشر من الدوري المصري الممتاز، ويستضيف اللقاء ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

ويحل نادي الزمالك ضيفًا على نظيره ديكيداها الصومالي، خلال منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية، في الدور التمهيدي الثاني من المسابقة، ومن المقرر أن يقام اللقاء أحد أيام 17 إلى 19 من الشهر الجاري.

ويستضيف فريق الزمالك نظيره ديكيداها الصومالي، في إياب الدور التمهيدي الثاني من كأس الكونفدرالية، في القاهرة، أحد أيام 24 إلى 26 أكتوبر.

ويختتم الزمالك مبارياته في شهر أكتوبر بمواجهة البنك الأهلي، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من مواجهات الدوري المصري الممتاز، يوم 30 أكتوبر الجاري.

 

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك الدوري المصري الكونفدرالية الأفريقية

