يعاني حسين الشحات، لاعب الأهلي، من إصابة في الكتف تعرض لها بعد مباراة الزمالك في القمة.

وانتصر الأهلي على الزمالك بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أقيم يوم الإثنين الماضي، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة التاسعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل حسين الشحات هدف الأهلي الأول في الدقيقة 71، قبل أن يضيف محمود حسن تريزيجيه الهدف الثاني في الدقيقة 78، أما هدف الزمالك الوحيد سجله حسام عبد المجيد في الدقيقة 31.

تفاصيل إصابة الشحات

وأوضح مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة: "إصابة حسين الشحات بعد مباراة الزمالك عبارة عن كدمة من الدرجة الثانية في الكتف دون وجود أي كسور".

وأضاف المصدر: "الشحات سيعود للتدريبات الجماعية وفقًا لمدى تعافيه من الآلام".

وسبق وأشارت قناة الأهلي، إلى أن حسين الشحات كان قد تعرض لإصابة خلال مباراة الزمالك أبعدته عن التدريبات الجماعية التي أقيمت أمس الثلاثاء. (للتفاصيل اضغط هنا)

ماذا قدم الشحات في القمة؟

ظهر الشحات مع الأهلي أمام الزمالك، خلال 21 دقيقة، ونجح في تسجيل هدف وساهم في حصول الأحمر على ركلة جزاء.

ولمس الشحات الكرة 13 مرة، وأرسل 5 تمريرات ناجحة من إجمالي 7، بنسبة نجاح وصلت إلى 71%، وتمكن لاعب الأهلي من تنفيذ مراوغة ناجحة.

وفاز الشحات في التحامين من إجمالي 3 خلال المباراة، وارتكب خطأ ووقع في مصيدة التسلل مرة واحدة.

ما قدمه الشحات كان كافيًا ليحصل اللاعب على جائزة رجل مباراة الأهلي أمام الزمالك، ليكون رجل القمة 131.