الإحصائياتجميع الإحصائيات
-
148
-
عدد المباريات89
-
صانع الأهداف
-
هداف البطولة
125,000,000
مجانا
غير معلنة
غير معلنة
40,000,000
اعتراض كايد على الحكم واحتفال الشحات.. لقطات من مباراة الأهلي والزمالك في القمة (صور)
القانون يفسر.. لماذا أعاد الـVAR ركلة جزاء الزمالك أمام الأهلي؟
غادر مصابا.. طاهر ينضم إلى مستشفى الأهلي أمام الزمالك
قمة جماهيرية جديدة.. موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الخسارة أمام الأهلي
الأخيرة قبل التوقف الدولي.. موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد إسقاط الزمالك
