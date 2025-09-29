المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما
مصر - شباب

مصر - شباب

- -
23:00
نيوزيلندا - شباب

نيوزيلندا - شباب

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
برشلونة

برشلونة

26 21
20:00
الأهلي

الأهلي

دوري أبطال أوروبا
جالاتا سراي

جالاتا سراي

1 0
22:00
ليفربول

ليفربول

دوري أبطال أوروبا
نادي كايرات

نادي كايرات

0 5
19:45
ريال مدريد

ريال مدريد

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
الشارقة

الشارقة

26 29
15:00
الزمالك

الزمالك

دوري أبطال أوروبا
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

3 0
22:00
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

دوري أبطال أوروبا
نادي بافوس

نادي بافوس

1 4
22:00
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

دوري أبطال آسيا للنخبة
الاتحاد

الاتحاد

0 1
21:15
شباب الأهلي

شباب الأهلي

قناة الأهلي: الشحات أُصيب بعد لقاء الزمالك.. وأشعة تحدد موقفه من المباريات

محمد جلال

كتب - محمد جلال

10:37 م 30/09/2025
حسين الشحات

حسين الشحات - لاعب الأهلي

كشفت قناة الأهلي عن إصابة حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، في الكتف بعد نهاية مباراة الزمالك في الدوري.

وانتصر الأهلي على الزمالك بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة التاسعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وقالت قناة الأهلي: "إصابة حسين الشحات في الكتف بعد مباراة الأهلي والزمالك، وأجرى أشعة على الكتف ولم يشارك في التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الثلاثاء".

وأضاف: "طبيب الأهلي ينتظر نتيجة الأشعة على كتف حسين الشحات ليحدد مدى مشاركته في المباراة القادمة".

أما فيما يخص كواليس تدريب الأهلي بعد مباراة الزمالك: "كل من شارك في مباراة الزمالك أدى تدريبات استشفائية، أما جميع اللاعبين أدوا تدريبات خفيفة".

وواصلت: "أحمد سيد زيزو ومحمد مجدي أفشة شاركا في التدريبات الجماعية بشكل كامل ولم يواجهوا أي أزمة في ذلك، أما الثلاثي أشرف داري وجراديشار وكريم فؤاد لم يشاركوا في التدريبات لعدم اكتمال شفائهم".

وأنهت قناة الأهلي: "محمد شكري يشارك في تدريبات الأهلي الجماعية بشكل تدريجي، بعدما أنهى برنامجه التأهيلي، ومن الممكن أن يشارك في التدريبات الجماعية بشكل كامل بداية من الغد أو يوم الخميس، ويتحدد موقفه من التواجد في القائمة من خلال المشاركة في التدريبات القادمة".

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الزمالك الدوري المصري قناة الأهلي حسين الشحات

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

