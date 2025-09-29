كشفت قناة الأهلي عن إصابة حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، في الكتف بعد نهاية مباراة الزمالك في الدوري.

وانتصر الأهلي على الزمالك بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة التاسعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وقالت قناة الأهلي: "إصابة حسين الشحات في الكتف بعد مباراة الأهلي والزمالك، وأجرى أشعة على الكتف ولم يشارك في التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الثلاثاء".

وأضاف: "طبيب الأهلي ينتظر نتيجة الأشعة على كتف حسين الشحات ليحدد مدى مشاركته في المباراة القادمة".

أما فيما يخص كواليس تدريب الأهلي بعد مباراة الزمالك: "كل من شارك في مباراة الزمالك أدى تدريبات استشفائية، أما جميع اللاعبين أدوا تدريبات خفيفة".

وواصلت: "أحمد سيد زيزو ومحمد مجدي أفشة شاركا في التدريبات الجماعية بشكل كامل ولم يواجهوا أي أزمة في ذلك، أما الثلاثي أشرف داري وجراديشار وكريم فؤاد لم يشاركوا في التدريبات لعدم اكتمال شفائهم".

وأنهت قناة الأهلي: "محمد شكري يشارك في تدريبات الأهلي الجماعية بشكل تدريجي، بعدما أنهى برنامجه التأهيلي، ومن الممكن أن يشارك في التدريبات الجماعية بشكل كامل بداية من الغد أو يوم الخميس، ويتحدد موقفه من التواجد في القائمة من خلال المشاركة في التدريبات القادمة".