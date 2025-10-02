أسدل الستار يوم الأربعاء الماضي على منافسات الجولة التاسعة من الدور الأول لمسابقة الدوري المصري 2025-2026، لتترقب الأندية وجماهيرها الجولة الجديدة.

وتنطلق الجولة العاشرة من منافسات الدوري المصري الممتاز 2025-2026 غدا الجمعة.

وفيما يلي نستعرض جدول مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز بالمواعيد والملاعب.

جدول مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري

الجمعة 3 أكتوبر 2025

سموحة × الإسماعيلي - 5 مساء - استاد برج العرب

الاتحاد السكندري × المقاولون العرب - 8 مساء - استاد الإسكندرية

البنك الأهلي × المصري - 8 مساء - استاد السويس

السبت 4 أكتوبر 2025

الزمالك × غزل المحلة - 5 مساء - استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية

طلائع الجيش × الجونة - 5 مساء - استاد جهاز الرياضة العسكري

حرس الحدود × سيراميكا كليوباترا - 8 مساء - استاد حرس الحدود

كهرباء الإسماعيلية × الأهلي - 8 مساء - استاد المقاولون العرب

الأحد 5 أكتوبر 2025

إنبي × زد - 5 مساء - استاد بتروسبورت

فاركو × وادي دجلة - 8 مساء - استاد حرس الحدود

تعرف على ترتيب الدوري المصري من هنا

تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري من هنا