أعلن محمد سراج الدين، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، دعمه الكامل لقائمة محمود الخطيب في الانتخابات المقبلة المقرر إجراؤها يومي 30 و31 أكتوبر الجاري.

وأكد سراج الدين، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أنه تشرف بالعمل مع زملائه وأعضاء المجلس الحالي على مدار 8 سنوات، مشيرًا إلى أن القائمة الجديدة ستُشكل إضافة قوية للنادي الأهلي.

وقال سراج الدين: "أنا مع اختيارات الكابتن محمود الخطيب وفي ظهر النادي الأهلي، وخدمة النادي شرف في أي وقت، وليست مرتبطة بمنصب"، موجها الشكر لجماهير وأعضاء الجمعية العمومية على دعمهم وتشجيعهم خلال الفترة الماضية.

وأُعلن بشكل رسمي، اليوم الخميس، قائمة محمود الخطيب والتي ستخوض انتخابات النادي الأهلي والمقرر لها يومي 30 و31 أكتوبر الجاري.

وشهدت القائمة عدة تغييرات عن المجلس الحالي والذي يقوده محمود الخطيب يأتي من أبرزها تواجد ياسين منصور في منصب نائب الرئيس، كما تواجد سيد عبد الحفيظ للترشح على منصب العضوية فوق السن.