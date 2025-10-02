المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
خدمة النادي ليست مرتبطة بمنصب.. عضو مجلس الأهلي يتحدث بعد ابتعاده عن الانتخابات

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

02:53 م 02/10/2025
فريق الأهلي

الأهلي

أعلن محمد سراج الدين، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، دعمه الكامل لقائمة محمود الخطيب في الانتخابات المقبلة المقرر إجراؤها يومي 30 و31 أكتوبر الجاري.

وأكد سراج الدين، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أنه تشرف بالعمل مع زملائه وأعضاء المجلس الحالي على مدار 8 سنوات، مشيرًا إلى أن القائمة الجديدة ستُشكل إضافة قوية للنادي الأهلي.

وقال سراج الدين: "أنا مع اختيارات الكابتن محمود الخطيب وفي ظهر النادي الأهلي، وخدمة النادي شرف في أي وقت، وليست مرتبطة بمنصب"، موجها الشكر لجماهير وأعضاء الجمعية العمومية على دعمهم وتشجيعهم خلال الفترة الماضية.

وأُعلن بشكل رسمي، اليوم الخميس، قائمة محمود الخطيب والتي ستخوض انتخابات النادي الأهلي والمقرر لها يومي 30 و31 أكتوبر الجاري.

وشهدت القائمة عدة تغييرات عن المجلس الحالي والذي يقوده محمود الخطيب يأتي من أبرزها تواجد ياسين منصور في منصب نائب الرئيس، كما تواجد سيد عبد الحفيظ للترشح على منصب العضوية فوق السن. مزيد من التفاصيل

No description available.

الأهلي الدوري المصري الخطيب

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

