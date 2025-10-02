مرشحان جديدان أمام قائمة الخطيب في انتخابات الأهلي

تقدم الثنائي أحمد شريف عبد الغني وأحمد مجدي للترشح في انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي، المقرر إقامتها يومي 30 و31 أكتوبر الجاري، لاختيار مجلس إدارة جديد يقود "القلعة الحمراء" لمدة 4 سنوات.

وكان السباق مقتصرًا على أعضاء فوق السن، حيث يتنافس الثنائي منار سعيد وحسن طنطاوي بشكل منفرد ضد قائمة الخطيب، وأصبح أحمد شريف هو ثالث المرشحين.

وأُعلن بشكل رسمي، اليوم الخميس، قائمة محمود الخطيب والتي ستخوض انتخابات النادي الأهلي والمقرر لها يومي 30 و31 أكتوبر الجاري.

وشهدت القائمة عدة تغييرات عن المجلس الحالي والذي يقوده محمود الخطيب يأتي من أبرزها تواجد ياسين منصور في منصب نائب الرئيس، كما تواجد سيد عبد الحفيظ للترشح على منصب العضوية فوق السن. مزيد من التفاصيل