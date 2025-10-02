كتب - محمد عمارة:

عبّر عمرو زكي، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن استياءه من التصريحات التي ترددت في الساعات الماضية حول تعرضه لأزمة صحية، مؤكدًا أنه لا يعاني من أي أمراض.

وقال عمرو زكي في تصريحات خاصة عبر "يلا كورة"، اليوم الخميس: "ما أهمية تناول خبر بأنني مريض؟ مباراة الأهلي والزمالك انتهت منذ يومين ولم يتم الحديث عنها بهذا الشكل".

وأضاف: "ما الهدف من جملة (اطمئنوا على عمرو زكي؟) أسرتي كانت تشعر بالقلق على حالتي بعد التصريحات التي تداولت بشأني. أكرر سؤالي: ما الهدف من هذه التصريحات عني؟".

وواصل: "ما يحدث كأنه حملة ضدي. أنا بعيد عن مجال كرة القدم، ولا أحد يتحدث معي سوى عصام الحضري".

وتابع: "منذ عام قالوا عنّي أنني تعرضت للوفاة. هل أنا مستهدف؟ أنا بصحة جيدة ولا أعاني من أي شيء".

وأنهى: "كان من المفترض أنه عندما يُتداول عني شيء، يتم التأكد أولاً قبل الحديث عني. أنا أشعر بالضيق مما يحدث معي".