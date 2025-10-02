المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة العالم للأندية لكرة اليد
ماجديبورج

ماجديبورج

14 7
17:15
الأهلي

الأهلي

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
فيزبريم

فيزبريم

- -
20:00
برشلونة

برشلونة

الدوري الأوروبي
فنربخشة

فنربخشة

- -
19:45
نيس

نيس

الدوري الأوروبي
فينورد

فينورد

- -
22:00
أستون فيلا

أستون فيلا

كأس العالم تحت 20 عاما
البرازيل - شباب

البرازيل - شباب

1 2
02:00
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

الدوري الأوروبي
روما

روما

- -
19:45
ليل

ليل

الدوري الأوروبي
سلتيك

سلتيك

- -
19:45
سبورتينج براجا

سبورتينج براجا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

عمرو زكي لـ "يلا كورة": لا أعاني من وعكة صحية.. وهل أنا مستهدف؟

يلا كورة

كتب - يلا كورة

04:43 م 02/10/2025
عمرو زكي

عمرو زكي نجم منتخب مصر السابق

كتب - محمد عمارة:

عبّر عمرو زكي، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن استياءه من التصريحات التي ترددت في الساعات الماضية حول تعرضه لأزمة صحية، مؤكدًا أنه لا يعاني من أي أمراض.

وقال عمرو زكي في تصريحات خاصة عبر "يلا كورة"، اليوم الخميس: "ما أهمية تناول خبر بأنني مريض؟ مباراة الأهلي والزمالك انتهت منذ يومين ولم يتم الحديث عنها بهذا الشكل".

وأضاف: "ما الهدف من جملة (اطمئنوا على عمرو زكي؟) أسرتي كانت تشعر بالقلق على حالتي بعد التصريحات التي تداولت بشأني. أكرر سؤالي: ما الهدف من هذه التصريحات عني؟".

وواصل: "ما يحدث كأنه حملة ضدي. أنا بعيد عن مجال كرة القدم، ولا أحد يتحدث معي سوى عصام الحضري".

وتابع: "منذ عام قالوا عنّي أنني تعرضت للوفاة. هل أنا مستهدف؟ أنا بصحة جيدة ولا أعاني من أي شيء".

وأنهى: "كان من المفترض أنه عندما يُتداول عني شيء، يتم التأكد أولاً قبل الحديث عني. أنا أشعر بالضيق مما يحدث معي".

الزمالك الدوري المصري عمرو زكي أحمد شوبير

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وماجديبورج في برونزية بطولة العالم لكرة اليد؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
ماجديبورج

ماجديبورج

14 7
الأهلي

الأهلي

24

علي الفولي يسدد كرة قوية من خارج الـ9 متر ويسجل الهدف الثامن للأهلي

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg