كلام فى الكورة
فرصة ذهبية "مؤقتة" للمصري.. جدول ترتيب الدوري قبل الجولة العاشرة

محمد جلال

كتب - محمد جلال

08:40 م 02/10/2025
الأهلي

صورة من مباراة الأهلي والزمالك

تبدأ مساء الغد الجمعة، مباريات الجولة العاشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز، بـ3 مواجهات.

ويلعب سموحة مع الإسماعيلي في الخامسة مساءً، بينما يلتقي فريق البنك الأهلي مع المصري البورسعيدي، ومن ثم لعب الاتحاد السكندري مع المقاولون العرب في الثامنة مساءً.

وتشهد هذه الجولة مواجهة الزمالك مع غزل المحلة يوم السبت المقبل، أما الأهلي فسوف يلعب مع كهرباء الإسماعيلية في نفس اليوم.

ويغيب بيراميدز عن المشاركة في هذه الجولة بسبب مواجهته مع الجيش الرواندي مساء يوم الأحد المقبل، في إياب الدور التمهيدي الأول لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

للتعرف على مباريات الدوري المصري في الجولة العاشرة اضغط هنا

وبعد هذه الجولة ستتوقف بطولة الدوري بشكل عام لمدة 12 يومًا، بسبب مشاركة منتخب مصر في مباراتي جيبوتي وغينيا بيساو في الجولة التاسعة والعاشرة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وستعود بطولة الدوري من جديد يوم 17 أكتوبر الجاري حيث ستقام 3 مباريات في الجولة الـ11.

ترتيب الدوري

وقبل الجولة العاشرة نوضح في السطور التالية جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز، الذي يحتله نادي الزمالك برصيد 17 نقطة وبفارق نقطتين عن المصري صاحب المركز الثاني والأهلي صاحب المركز الثالث.

ويمكن للمصري أن يحتل صدارة جدول الدوري غدا الجمعة بشكل مؤقت في حال تحقيقه للفوز على البنك الأهلي.

للتعرف على جدول ترتيب مسابقة الدوري اضغط هنا

