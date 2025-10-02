المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
10 مباريات قمة.. ماذا يفعل الأهلي بعد إسقاط الزمالك؟

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

09:25 م 02/10/2025
الأهلي

احتفال لاعبي النادي الأهلي في مباراة القمة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للمحطة التالية في مسابقة الدوري المصري الممتاز، بعد تحقيق الانتصار في مباراة القمة الماضية ضد غريمه التقليدي نادي الزمالك.

مباراة الأهلي ضد كهرباء الإسماعيلية، تقام في تمام الثامنة مساء بعد غد السبت، على ملعب المقاولون العرب، لحساب مواجهات الجولة العاشرة من الدوري.

ماذا فعل الأهلي بعد القمة؟

الأهلي بعدما عبر الزماك في مباراة القمة بريمونتادا مثيرة في ستاد القاهرة، تتوجه أنظاره نحو المواجهة المقبلة ضد كهرباء الإسماعيلية، قبل التوقف الدولي لشهر أكتوبر الجاري.

حيث إن مباراة القمة عادة ما تجعل المنتصر منتشيًا بصورة أكبر، خاصة إذا جاءت بسيناريو مثل الذي حدث في موقعة الإثنين الماضي وعودة من بعيد وسط هذه الحالة من تذبذب المستوى للفريق الأحمر.

وبعد انتصار الأهلي على غريمه التقليدي، في مباراة الجولة التاسعة، يرصد "يلا كورة"، ماذا فعل المارد الأحمر في آخر 10 مباريات مع الزمالك، أي كانت النتيجة التي حققها على مستوى جميع البطولات، والتي جاءت كما يلي:

خسر السوبر الأفريقي أمام الزمالك، ثم فاز على سيراميكا كليوباترا 2-1 في السوبر المصري.

فاز على الزمالك في نهائي السوبر المحلي، ثم هزم العين الإماراتي 3-0.

تعادل مع الزمالك 1-1 في الدوري، ثم هزم حرس الحدود 1-0.

خسر اعتباريًا أمام الزمالك في الدوري، لعدم خوض المباراة، ثم خسر أمام إنبي في كأس الرابطة 1-0.

فاز على الزمالك في نهائي كأس مصر، ثم سقط أمام البنك الأهلي 4-3 بالدوري.

خسر أمام الزمالك 2-1 في الدوري، ثم تعادل مع مازيمبي الكونفغولي 0-0 في دوري أبطال أفريقيا.

فاز على الزمالك 2-0 في الدوري، ثم انتصر ضد فاركو 2-1 بالمسابقة نفسها.

فاز على الزمالك 3-0 في الدوري، ثم انتصر ضد البنك الأهلي 1-0 بالمسابقة ذاتها.

فاز على الزمالك 4-1 في الدوري، ثم انتصر على المقاولون بنفس النتيجة.

فاز على الزمالك في نهائي السوبر المصري، ثم تفوق على المقاولون بركلات الترجيح في كأس مصر.

على مدار آخر 10 مباريات، فاز الأهلي في 6 مناسبات، وفي المباراة التي تلت القمة، تمكن المارد الأحمر من الفوز 5 مرات، بينما سقط واحدة، التي كانت أمام البنك الأهلي.

بينما في 4 مباريات أخرى لم يفز بها الأهلي، نجح في المحطة التالية أن ينتصر مرتين، لكنه خسر في واحدة بكأس الرابطة، وتعادل مرة مع مازيمبي خارج الديار في دوري أبطال أفريقيا.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الدوري المصري الممتاز كهرباء الإسماعيلية مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية

