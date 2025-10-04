المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
محاضرة فيريرا واستشفاء.. الزمالك يعود للتدريبات بعد راحة 48 ساعة

محمد جلال

كتب - محمد جلال

10:35 م 02/10/2025
الأهلي بنشرقي الزمالك

صورة من مباراة الأهلي والزمالك

استأنف فريق الكرة بنادي الزمالك مساء اليوم الخميس تدريباته استعدادا لمواجهة غزل المحلة في بطولة الدوري.

ويلعب الزمالك مع غزل المحلة في الخامسة مساء يوم السبت المقبل، على استاد هيئة قناة السويس، ضمن مباريات الجولة العاشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وعاد الزمالك للتدريبات مساء اليوم الخميس، بعدما حصل على راحة لمدة 48 ساعة عقب الهزيمة من الأهلي في بطولة الدوري بنتيجة 2-1، خلال القمة 131 التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي.

محاضرة فيريرا

وبدأ التدريب بمحاضرة فنية من البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني، في استاد الكلية الحربية.

وحرص المدير الفني على شرح العديد من الأمور الفنية والخططية خلال المحاضرة، وطالب فيريرا اللاعبين بضرورة التركيز في الفترة الحالية من أجل استعادة الانتصارات بداية من المباراة المقبلة.

وفي ختام المحاضرة منح فيريرا اللاعبين تعليمات خاصة لتنفيذها في التدريبات.

تدريبات استشفائية

كما خاض لاعبو الزمالك الذين شاركوا في مباراة الأهلي تدريبات استشفائية وتأهيلية، يأتي ذلك في إطار البرنامج الموضوع من قبل الجهاز الفني لتجهيزهم للمباراة المقبلة.

وأدى اللاعبون التدريبات التأهيلية تحت قيادة الإسباني راؤول لوبيز مدرب الأحمال بالفريق.

فقرة بدنية

كما خصص الجهاز الفني فقرة بدنية للاعبين البدلاء والمستبعدين من لقاء الأهلي الأخير.

وخاضت هذه المجموعة تدريبات فنية خاصة، وحرص البلجيكي يانيك فيريرا على تنفيذ بعض الجوانب الخططية خلال هذه الفقرة، وتوجيه اللاعبين باستمرار مع تصحيح الأخطاء.

وفي ختام المران خاض اللاعبون تقسيمة مصغرة لتنفيذ ما تم التدريب عليه خلال الفقرة الخططية، استعدادًا للمباراة المقبلة.

وأدى ناصر منسي والفلسطيني عدي الدباغ تدريبات تأهيلية على هامش المران بعد تعرضهما للإصابة في لقاء الأهلي.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الزمالك الدوري المصري تدريبات الزمالك فيريرا

