بصافرة معروف.. حكام مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

12:18 ص 03/10/2025
مباراة الزمالك وغزل المحلة الودية

مباراة سابقة بين الزمالك وغزل المحلة

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية التابعة إلى اتحاد الكرة، طاقم حكام مباراة الزمالك وغزل المحلة، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

مباراة الزمالك ضد غزل المحلة، تقام في تمام الخامسة مساء غد السبت، على ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، لحساب مواجهات الجولة العاشرة من الدوري.

حكام مباراة الزمالك وغزل المحلة

ويتولى محمد معروف إدارة مباراة الزمالك ضد غزل المحلة، ويعاونه عدي عيد مساعد أول، أحمد زيدان مساعد ثاني، وحكم رابع هيثم عثمان.

بينما يتواجد في غرفة الفيديو، خلال مباراة الزمالك وغزل المحلة، حكم VAR، عبد العزيز السيد، ويساعده أحمد حامد فهيم.

ويحتل الزمالك قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 17 نقطة، بعد تجمد رصيد عقب الخسارة الأخيرة في القمة ضد الزمالك

بينما يتواجد كهرباء الإسماعيلية، في المركز الـ14 بجدول ترتيب الدوري، بعدما حصد 10 نقاط من أول 9 جولات.

وكانت آخر مباراة جمعت بين الزمالك وغزل المحلة، انتهت بفوز الفارس الأبيض 2-1، في مواجهة ودية أقيمت يوليو الماضي، في العاصمة الإدارية الجديدة.

الزمالك غزل المحلة الدوري المصري الممتاز مباراة الزمالك وغزل المحلة

