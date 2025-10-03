نشر يلا كورة العديد من الموضوعات المهمة، على مدار يوم أمس الخميس، لعل أبرزها، إعلان محمود الخطيب عن قائمته الانتخابية للدورة المقبلة 2025-2029.

قائمة الخطيب

أعلن بشكل رسمي، أمس الخميس، قائمة محمود الخطيب والتي ستخوض انتخابات النادي الأهلي والمقرر لها يومي 30 و31 أكتوبر الجاري.

الخطيب لم يشكر غالي

وجَّه محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، رسالة تقدير خاصة إلى كل من محمد شوقي، ومهند مجدي، ومحمد سراج الدين، ومي عاطف، أعضاء مجلس الإدارة، مثمنًا ما قدموه من جهد وإخلاص في خدمة النادي على مدار السنوات الماضية.

ياسين منصور عن انتخابات الأهلي

فوز بالتزكية في انتخابات الأهلي

أزمة مستحقات لاعبي الزمالك

تسلم لاعبو نادي الزمالك جزءً من المستحقات المتأخرة وذلك قبل خوض تدريبات الفريق الأبيض مساء اليوم الخميس.

مرشحان جديدان أمام قائمة الخطيب

تقدم الثنائي أحمد شريف عبد الغني وأحمد مجدي للترشح في انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي، المقرر إقامتها يومي 30 و31 أكتوبر الجاري، لاختيار مجلس إدارة جديد يقود "القلعة الحمراء" لمدة 4 سنوات.

ياسين مرعي في المنتخب

يقترب ياسين مرعي، مدافع النادي الأهلي، من التواجد في معسكر منتخب مصر القادم بعد تألقه مع فريقه مؤخرًا.

غيابات الزمالك أمام المحلة

يفتقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لخدمات عدد من لاعبيه في المباراة المقبلة ضد نظيره غزل المحلة، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

حقيقة وعكة عمرو زكي

عبّر عمرو زكي، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن استياءه من التصريحات التي ترددت في الساعات الماضية حول تعرضه لأزمة صحية، مؤكدًا أنه لا يعاني من أي أمراض.

الأهلي رابع بطولة العالم

تلقى فريق كرة اليد بالنادي الأهلي هزيمة من فريق ماجديبورج الألماني بنتيجة 32-23، ليخسر فرصة التتويج بالميدالية البرونزية في بطولة العالم لليد المقامة في مصر.