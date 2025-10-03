المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الزمالك قد يفقد الصدارة والوصافة متاحة لـ8 أندية.. الجولة العاشرة تتلاعب بجدول ترتيب الدوري

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

12:35 م 03/10/2025
الزمالك

مباراة القمة الماضية بين الأهلي والزمالك

تنطلق منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، اليوم الجمعة، والتي قد تشهد تغيرًا في شكل جدول الترتيب قبل فترة التوقف الدولي.

مباراة سموحة ضد الإسماعيلي، تقص شريط مواجهات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري، بحلول الخامسة مساءً، حيث تقام المباريات حتى مساء بعد غد الأحد.

الزمالك قد يفقد الصدارة

الزمالك الذي يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، قد يفقدها في هذه الجولة، حال لم يتمكن من الفوز أمام غزل المحلة، خاصة وأن التعادل أو الخسارة، قد لا يكونا كافيان لاستمراره على القمة.

حاليًا هناك أندية الأهلي والمصري ووادي دجلة، في المراكز من الثاني للرابع، برصيد 15 نقطة، بالتالي الفوز يرفع رصيدهم إلى (18)، حين أن تعادل الزمالك يجعله متساويًا معهم، بينما خسارته تجعله يظل عند 17 نقطة، وبالتالي يفقد الصدارة لأحد هذه الأندية.

والفيصل في الأمر وفقًا للائحة الدوري المصري حال تساوي ناديين أو أكثر في النقاط، هو النظر إلى فارق الأهداف، ثم الأهداف المسجلة، ثم الأهداف المسجلة خارج الأرض ويليهم اللعب النظيف.

ويلتقي المصري مع البنك الأهلي، مساء اليوم، وحال الفوز سيرتقي للصدارة مؤقتًا، بينما يشهد غد السبت، مباراة الأهلي ضد كهرباء الإسماعيلية، فيما يلعب وادي دجلة ضد فاركو، مساء بعد غد الأحد.

الوصافة بين 8 أندية

بينما مركز الوصيف يبدو متاحًا الآن أمام 8 أندية، بداية من المصري صاحب المركز الثاني بـ15 نقطة، وحتى مودرن سبورت العاشر بـ12 نقطة.

حيث إن النتائج قد تلعب دورًا في تغيير الوصيف وأضلاع المربع الذهبي بالكامل، مما يزيد من حماسة وإثارة الجولة العاشرة، الأخيرة قبل التوقف الدولي لشهر أكتوبر الجاري.

مواعيد مباريات الجولة العاشرة من الدوري

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

الزمالك الأهلي الدوري المصري الممتاز جدول ترتيب الدوري المصري مباريات الدوري المصري

أخبار تهمك

