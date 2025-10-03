المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
سموحة

سموحة

- -
17:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
البنك الاهلي

البنك الاهلي

- -
20:00
المصري

المصري

الدوري المصري
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

- -
20:00
المقاولون العرب

المقاولون العرب

الدوري الإيطالي
هيلاس فيرونا

هيلاس فيرونا

- -
21:45
ساسولو

ساسولو

الدوري الإنجليزي
بورنموث

بورنموث

- -
22:00
فولهام

فولهام

الدوري الإسباني
أوساسونا

أوساسونا

- -
22:00
خيتافي

خيتافي

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

يوسف يكشف.. حقيقة معاقبة الشحات.. مرونة عبد القادر.. واختيار مدرب الأهلي

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

03:37 م 03/10/2025
الشحات

حسين الشحات من مباراة القمة الأخيرة

علق محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي الأهلي، على حقيقة معاقبة حسين الشحات، وكذلك عدة ملفات أخرى على رأسها التعاقد مع المدير الفني وتجديد عقود بعض اللاعبين.

معاقبة حسين الشحات

وقال يوسف في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر 1:"هناك الكثير من الأخبار غير الصحيحة التي تم تداولها عن الفريق، وحسين الشحات لم يتم توقيع أي عقوبات عليه".

أضاف: "نعمل على حسم ملف تجديد عقد حسين الشحات، الأمر مع وليد صلاح الدين، وكذلك أحمد عبد القادر، حيث يتم التحدث مع كل اللاعبين من جانب لجنةالتعاقدات لتمديد عقودهم".

مرونة عبد القادر

أوضح يوسف: "أحمد عبد القادر أبدى مرونة لتجديد تعاقده مع الأهلي، هو كان يواجه أزمة فقط لعدم مشاركته مع خوسيه ريبيرو".

تطرق: "ملف المدير الفني ليس سهلًا، قبل قدوم ريبيرو، كان هناك أسماء أخرى مطروحة، لكنهم ليسوا متاحين الآن، ولن نتعاقد مع أي مدرب يجب أن يكون بمواصفات خاصة، ونعمل بجدية لحسم الأمر، لكن لا بد من التأني للتعاقد مع مدير فني يليق بالأهلي".

أشار: "أزمة أدم وطني؟ الأهلي أصدر قراره بعدم التعامل معه، وفي النهاية نحن نتعامل مع اللاعب، بينما إذا حدثت أي أزمة سيكون التصرف من جانب لجنة التعاقدات، وكوكا رحب بالتجديد".

اختتم تصريحاته: "ملف إمام عاشور مختلف تمامًا، هو يتبقى في عقده 3 مواسم، لذلك الملف مغلق تمامًا، الأولوية الآن للاعبين الذين تنتهي عقودهم فقط".

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي النادي الأهلي محمد يوسف إمام عاشور حسين الشحات أحمد عبد القادر

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة تشيلسي وليفربول في بريميرليج؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg