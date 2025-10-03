علق محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي الأهلي، على حقيقة معاقبة حسين الشحات، وكذلك عدة ملفات أخرى على رأسها التعاقد مع المدير الفني وتجديد عقود بعض اللاعبين.

معاقبة حسين الشحات

وقال يوسف في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر 1:"هناك الكثير من الأخبار غير الصحيحة التي تم تداولها عن الفريق، وحسين الشحات لم يتم توقيع أي عقوبات عليه".

أضاف: "نعمل على حسم ملف تجديد عقد حسين الشحات، الأمر مع وليد صلاح الدين، وكذلك أحمد عبد القادر، حيث يتم التحدث مع كل اللاعبين من جانب لجنةالتعاقدات لتمديد عقودهم".

مرونة عبد القادر

أوضح يوسف: "أحمد عبد القادر أبدى مرونة لتجديد تعاقده مع الأهلي، هو كان يواجه أزمة فقط لعدم مشاركته مع خوسيه ريبيرو".

تطرق: "ملف المدير الفني ليس سهلًا، قبل قدوم ريبيرو، كان هناك أسماء أخرى مطروحة، لكنهم ليسوا متاحين الآن، ولن نتعاقد مع أي مدرب يجب أن يكون بمواصفات خاصة، ونعمل بجدية لحسم الأمر، لكن لا بد من التأني للتعاقد مع مدير فني يليق بالأهلي".

أشار: "أزمة أدم وطني؟ الأهلي أصدر قراره بعدم التعامل معه، وفي النهاية نحن نتعامل مع اللاعب، بينما إذا حدثت أي أزمة سيكون التصرف من جانب لجنة التعاقدات، وكوكا رحب بالتجديد".

اختتم تصريحاته: "ملف إمام عاشور مختلف تمامًا، هو يتبقى في عقده 3 مواسم، لذلك الملف مغلق تمامًا، الأولوية الآن للاعبين الذين تنتهي عقودهم فقط".