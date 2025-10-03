تشكيل مباراة سموحة ضد الإسماعيلي في الدوري

يستضيف ستاد برج العرب مباراة سموحة ضد الإسماعيلي والمقرر إقامتها، اليوم الجمعة، في الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق أحداث مباراة سموحة ضد الإسماعيلي في الخامسة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز.

ويحتل سموحة المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة من 8 مباريات، فيما يتذيل الإسماعيلي قاع المسابقة بالمركز الـ21 برصيد 4 نقاط من 9 مباريات.

يدخل الإسماعيلي مباراة اليوم بتشكيلة مكونة من:

حراسة المرمى: عبد الله جمال

خط الدفاع: عبد الله محمد - محمد عمار - محمد نصر - عبد الكريم مصطفى

خط الوسط: محمد إيهاب - إبراهيم النجعاوي - عبد الرحمن الدح - إيريك تراوري

خط الهجوم: خالد النبريصي - نادر فرج

وجاء تشكيل سموحة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد ميهوب

خط الدفاع: محمد رجب - محمد دبش - شريف رضا - عبد الرحمن عامر.

خط الوسط: عمرو السيسي - خالد الغندور - سامادو - أحمد فوزي.

خط الهجوم: بابي بادجي - عبده يحيى