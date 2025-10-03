تلقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي الهزيمة الثامنة في الدوري المصري الممتاز هذا الموسم بعدما سقط أمام سموحة بنتيجة 2-0.

وأقيمت مباراة سموحة ضد الإسماعيلي ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز لموسم "2025-2026".

طالع مباريات الجولة العاشرة من هنا

دخل الإسماعيلي المباراة بتشكيلة مكونة من:

حراسة المرمى: عبد الله جمال

خط الدفاع: عبد الله محمد - محمد عمار - محمد نصر - عبد الكريم مصطفى

خط الوسط: محمد إيهاب - إبراهيم النجعاوي - عبد الرحمن الدح - إيريك تراوري

خط الهجوم: خالد النبريصي - نادر فرج

وجاء تشكيل سموحة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد ميهوب

خط الدفاع: محمد رجب - محمد دبش - شريف رضا - عبد الرحمن عامر.

خط الوسط: عمرو السيسي - خالد الغندور - سامادو - أحمد فوزي.

خط الهجوم: بابي بادجي - عبده يحيى

جاءت الدقائق الأولى من عمر المباراة هادئة وبدون خطورة على مرمى الفريقين.

وفي الدقيقة 14 أتيحت فرصة خطيرة للإسماعيلي بعد تمريرة النبريصي إلى تراوري وكاد أن يسجل لولا خروج حارس سموحة وتصدى للكرة.

وشهدت الدقيقة 45 عرضية خطيرة لسموحة داخل منطقة الجزاء وكادت أن تؤدي إلى ارتباك داخل منطقة جزاء الدراويش ولكن الدفاع أنقذ الموقف وأبعد الكرة.

وانتهى الشوط الأول بين سموحة والإسماعيلي بالتعادل السلبي.

وجاء الشوط الثاني مختلفًا، بعدما تقدم سموحة في الدقيقة 50 بعد عرضية من الجانب الأيمن لسموحة قابلها بابا بادجي بتسديدة قوية مرت بين قدمي حارس الإسماعيلي إلى داخل الشباك، لتصبح النتيجة 1-0.

وبعد 6 دقائق وتحديدًا في الدقيقة 56 عزز سموحة تقدمه بالهدف الثاني بعد عرضية من عمرو السيسي قابلها أحمد فوزي برأسه إلى داخل شباك الإسماعيلي، لتتحول النتيجة إلى 2-0.

وانتهت أحداث المباراة بفوز سموحة على الإسماعيلي بهدفين دون رد.

ترتيب الدوري المصري

تستمر بذلك معاناة الإسماعيلي الذي يتلقى الهزيمة الثامنة في الدوري هذا الموسم، ليبقى في المركز الـ21 والأخير بالمسابقة.

بينما يرتقي سموحة إلى المركز السابع بجدول الترتيب برصيد 14 نقطة.

طالع ترتيب الدوري المصري من هنا