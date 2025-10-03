المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
سموحة

سموحة

2 0
17:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
البنك الاهلي

البنك الاهلي

- -
20:00
المصري

المصري

الدوري المصري
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

- -
20:00
المقاولون العرب

المقاولون العرب

الدوري الإيطالي
هيلاس فيرونا

هيلاس فيرونا

- -
21:45
ساسولو

ساسولو

الدوري الإنجليزي
بورنموث

بورنموث

- -
22:00
فولهام

فولهام

الدوري الإسباني
أوساسونا

أوساسونا

- -
22:00
خيتافي

خيتافي

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

الدماطي بعد 8 سنوات في الأهلي: أشعر بالفخر.. وأتمنى الاستمرار لنهاية العمر

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

07:32 م 03/10/2025
محمد الدماطي

محمد الدماطي

عبر محمد الدماطي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي عن فخره بالترشح للمرة الثالثة ضمن قائمة محمود الخطيب، مؤكدًا أنه اكتسب خبرات كبيرة من 2017 حتى 2025.

وقدم الدماطي - المرشح على منصب العضوية ضمن قائمة محمود الخطيب - بأوراق ترشحه في انتخابات النادي الأهلي.

ونشر الدماطي صورتين له في فترة ترشحه في دورة 2017 حتى 2025، وكتب عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك": "يمكن حاجات كثيرة ما بين الصورتين ثابتة، نفس القائمة، نفس المنصب، نفس النية الصادقة و الإحساس بالفخر، لكن قصاد دة حاجات كتير أوي اتغيرت، مش مجرد الشعر اللي بقى كله أبيض، لكن حدث تغير جذري في الشخصية، في إدراك مفاهيم كثيرة جدًا مكنتش أعرفها، في خبرات كتير مكنتش متخيل إني اكتسبها".

وأضاف: "اللي يعرفني كويس عارف الأهلي بالنسبة ليا إيه، عشان كدة في الرحلة الطويلة دي حاجات كتير جوايا اتغيرت وعمرها ما رجعت تاني، شوفت لحظات فرح ولحظات انكسار وتغيرت نظرتي لمواضيع كثيرة، لكن يبقى الثابت الوحيد إني مهما كنت عملت في حياتي من نجاح يفضل اقتران اسمي بالنادي الأهلي هو مصدر فخري الأول".

وأتم: "أن شاء الله تستمر الرحلة ويفضل الارتباط بالكيان في أي منصب موجود طالما في العمر بقية".

الأهلي الخطيب انتخابات الأهلي ياسين منصور قائمة الخطيب كهرباء الإسماعيلية ضد الأهلي

