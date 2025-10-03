عبر محمد الدماطي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي عن فخره بالترشح للمرة الثالثة ضمن قائمة محمود الخطيب، مؤكدًا أنه اكتسب خبرات كبيرة من 2017 حتى 2025.

وقدم الدماطي - المرشح على منصب العضوية ضمن قائمة محمود الخطيب - بأوراق ترشحه في انتخابات النادي الأهلي.

ونشر الدماطي صورتين له في فترة ترشحه في دورة 2017 حتى 2025، وكتب عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك": "يمكن حاجات كثيرة ما بين الصورتين ثابتة، نفس القائمة، نفس المنصب، نفس النية الصادقة و الإحساس بالفخر، لكن قصاد دة حاجات كتير أوي اتغيرت، مش مجرد الشعر اللي بقى كله أبيض، لكن حدث تغير جذري في الشخصية، في إدراك مفاهيم كثيرة جدًا مكنتش أعرفها، في خبرات كتير مكنتش متخيل إني اكتسبها".

وأضاف: "اللي يعرفني كويس عارف الأهلي بالنسبة ليا إيه، عشان كدة في الرحلة الطويلة دي حاجات كتير جوايا اتغيرت وعمرها ما رجعت تاني، شوفت لحظات فرح ولحظات انكسار وتغيرت نظرتي لمواضيع كثيرة، لكن يبقى الثابت الوحيد إني مهما كنت عملت في حياتي من نجاح يفضل اقتران اسمي بالنادي الأهلي هو مصدر فخري الأول".

وأتم: "أن شاء الله تستمر الرحلة ويفضل الارتباط بالكيان في أي منصب موجود طالما في العمر بقية".