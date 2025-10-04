يفتقد نادي الزمالك، لخدمات نجمه عبد الله السعيد، العقل المفكر للفريق الأبيض، مما وضع المدرب يانيك فيريرا في حيرة، بشأن اختيار بديله في تشكيل مواجهة غزل المحلة، المقرر إقامتها مساء الغد.

ويمتلك يانيك فيريرا بعض الخيارات، لتعويض غياب السعيد، أحد أبرز نجوم الزمالك، عن لقاء الغد، بداعي الإيقاف بعد حصوله على 3 إنذارات في الدوري.

ويعتبر أحمد حمدي البديل الأبرز لعبد الله السعيد في قائمة الزمالك، حيث سبق وأن شارك برفقة السعيد وناصر ماهر بصفة أساسية، في عصر المدرب جوزيه جوميز.

وكان عبد الله السعيد قد أكد في تصريحات سابقة، أنه يعتبر أحمد حمدي اللاعب الأقرب له في أسلوب اللعب، على صعيد الدوري المصري.

ولم يشارك حمدي بصفة أساسية في تشكيل الزمالك منذ بداية الموسم، لكنه دخل عدة مباريات من على مقاعد البدلاء.

وفي المقابل، قد يلجأ فيريرا لتغيير تكتيكي، من أجل تعويض غياب عبد الله، وذلك من خلال الاعتماد على ثنائي دفاعي في خط الوسط، بمشاركة أحمد ربيع أو محمد شحاتة حال تعافيه من الإصابة بجوار دونجا.

ويبحث فيريرا عن استعادة ثقة جماهير الزمالك، بعدما سقط في فخ التعثر لجولتين على التوالي، أمام الجونة بالتعادل بنتيجة 1-1، ثم الخسارة في لقاء القمة ضد الأهلي، بهدفين مقابل هدف.