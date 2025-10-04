المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما
مصر - شباب

مصر - شباب

- -
02:00
تشيلي - شباب

تشيلي - شباب

الدوري المصري
الزمالك

الزمالك

- -
17:00
غزل المحلة

غزل المحلة

الدوري المصري
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

- -
19:30
ليفربول

ليفربول

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

- -
17:00
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
فياريال

فياريال

كأس العالم تحت 20 عاما
المكسيك - شباب

المكسيك - شباب

- -
23:00
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

الدوري الفرنسي
بريست

بريست

- -
20:00
نانت

نانت

الدوري الألماني
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

- -
16:30
لايبزيج

لايبزيج

الدوري الألماني
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

- -
19:30
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

فرصة لحمدي أو تغيير تكتيكي.. من يعوض السعيد في تشكيل الزمالك أمام غزل المحلة؟

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

11:22 م 03/10/2025
عبدالله السعيد

عبد الله السعيد نجم الزمالك

يفتقد نادي الزمالك، لخدمات نجمه عبد الله السعيد، العقل المفكر للفريق الأبيض، مما وضع المدرب يانيك فيريرا في حيرة، بشأن اختيار بديله في تشكيل مواجهة غزل المحلة، المقرر إقامتها مساء الغد.

ويمتلك يانيك فيريرا بعض الخيارات، لتعويض غياب السعيد، أحد أبرز نجوم الزمالك، عن لقاء الغد، بداعي الإيقاف بعد حصوله على 3 إنذارات في الدوري.

ويعتبر أحمد حمدي البديل الأبرز لعبد الله السعيد في قائمة الزمالك، حيث سبق وأن شارك برفقة السعيد وناصر ماهر بصفة أساسية، في عصر المدرب جوزيه جوميز.

وكان عبد الله السعيد قد أكد في تصريحات سابقة، أنه يعتبر أحمد حمدي اللاعب الأقرب له في أسلوب اللعب، على صعيد الدوري المصري.

ولم يشارك حمدي بصفة أساسية في تشكيل الزمالك منذ بداية الموسم، لكنه دخل عدة مباريات من على مقاعد البدلاء.

وفي المقابل، قد يلجأ فيريرا لتغيير تكتيكي، من أجل تعويض غياب عبد الله، وذلك من خلال الاعتماد على ثنائي دفاعي في خط الوسط، بمشاركة أحمد ربيع أو محمد شحاتة حال تعافيه من الإصابة بجوار دونجا.

ويبحث فيريرا عن استعادة ثقة جماهير الزمالك، بعدما سقط في فخ التعثر لجولتين على التوالي، أمام الجونة بالتعادل بنتيجة 1-1، ثم الخسارة في لقاء القمة ضد الأهلي، بهدفين مقابل هدف.

مباراة غزل المحلة القادمة
