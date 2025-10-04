يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضيفًا على نظيره فريق كهرباء الإسماعيلية، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية

تنطلق مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية، في تمام الثامنة مساء اليوم السبت، على ملعب المقاولون العرب، لحساب الجولة العاشرة من المسابقة.

الأهلي يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 15 نقطة، بينما يتواجد كهرباء الإسماعيلية المرتبة الـ18، برصيد 8 نقاط.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية

وتنقل مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية عبر قناة أون سبورت 1، حيث يتولى التعليق على أحداث المواجهة، محمود الكواليني.

ويتولى أمين عمر إدارة مباراة الأهلي ضد كهرباء الإسماعيلية، ويعاونه سمير جمال مساعد أول، محمود دين مساعد ثاني، وحكم رابع محمود منصور.

بينما يتواجد في غرفة الفيديو، خلال مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية، حكم VAR، محمود دسوقي، ويساعده يوسف البساطي.

وقد تكون نتيجة مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية، مؤثرة في تغيير متصدر جدول ترتيب الدوري الممتاز، لفارق النقاط المتقارب مع الزمالك، الثاني، والمصري المتصدر.