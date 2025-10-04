المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس العالم تحت 20 عاما
مصر - شباب

مصر - شباب

2 1
02:00
تشيلي - شباب

تشيلي - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما
نيوزيلندا - شباب

نيوزيلندا - شباب

0 3
02:00
اليابان - شباب

اليابان - شباب

الدوري المصري
الزمالك

الزمالك

- -
17:00
غزل المحلة

غزل المحلة

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

- -
19:30
ليفربول

ليفربول

الدوري المصري
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

- -
17:00
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
فياريال

فياريال

كأس العالم تحت 20 عاما
المكسيك - شباب

المكسيك - شباب

- -
23:00
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

الدوري الفرنسي
بريست

بريست

- -
20:00
نانت

نانت

الدوري الألماني
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

- -
16:30
لايبزيج

لايبزيج

الدوري الألماني
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

- -
19:30
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

القناة الناقلة والمعلق.. موعد مباراة الأهلي ضد كهرباء الإسماعيلية

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

10:07 ص 04/10/2025
الأهلي

لاعبو النادي الأهلي

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضيفًا على نظيره فريق كهرباء الإسماعيلية، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية

تنطلق مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية، في تمام الثامنة مساء اليوم السبت، على ملعب المقاولون العرب، لحساب الجولة العاشرة من المسابقة.

الأهلي يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 15 نقطة، بينما يتواجد كهرباء الإسماعيلية المرتبة الـ18، برصيد 8 نقاط.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية

وتنقل مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية عبر قناة أون سبورت 1، حيث يتولى التعليق على أحداث المواجهة، محمود الكواليني.

ويتولى أمين عمر إدارة مباراة الأهلي ضد كهرباء الإسماعيلية، ويعاونه سمير جمال مساعد أول، محمود دين مساعد ثاني، وحكم رابع محمود منصور.

بينما يتواجد في غرفة الفيديو، خلال مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية، حكم VAR، محمود دسوقي، ويساعده يوسف البساطي.

وقد تكون نتيجة مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية، مؤثرة في تغيير متصدر جدول ترتيب الدوري الممتاز، لفارق النقاط المتقارب مع الزمالك، الثاني، والمصري المتصدر.

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

