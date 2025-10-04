يظهر الثنائي سيف الدين الجزيري وشيكو بانزا على مقاعد بدلاء الزمالك في مواجهة غزل المحلة، اليوم السبت، بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف ملعب هيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية مباراة الزمالك ضد غزل المحلة في الخامسة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز.

وشهدت الفترة الماضية استبعاد الجزيري وشيكو بانزا بسبب توتر علاقتهما بالمدرب البلجيكي يانيك فيريرا.

دكة بدلاء الزمالك ضد غزل المحلة

تضم دكة بدلاء الزمالك في مواجهة غزل المحلة كل من:

"مهدي سليمان ومحمود حمدي الونش وصلاح مصدق وأحمد فتوح وسيف جعفر ونبيل عماد دونجا وعبد الحميد معالي وشيكو بانزا وسيف الجزيري".

تشكيل الزمالك ضد غزل المحلة:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: عمر جابر، حسام عبدالمجيد، محمد إسماعيل، محمود بنتايك

خط الوسط: أحمد ربيع، ناصر ماهر، أحمد حمدي

خط الهجوم: بيزيرا، أحمد شريف، عمرو ناصر

ترتيب الزمالك وغزل المحلة

يحتل الزمالك وصافة جدول ترتيب الدوري الممتاز، وذلك برصيد 17 نقطة خلف المصري المتصدر.

وحال فوز الزمالك اليوم على غزل المحلة، سيعود إلى صدارة الدوري المصري.

ويتواجد غزل المحلة في المركز الـ14 بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 10 نقاط.

