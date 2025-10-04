أدرك نادي غزل المحلة التعادل أمام الزمالك في المباراة التي تجمعهما، مساء اليوم السبت، بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الزمالك ضد غزل المحلة على ستاد هيئة قناة السويس ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز.

وجاء هدف التعادل لغزل المحلة في الدقيقة 65.

وجاء التعادل من هجمة مرتدة لغزل المحلة بعد تمريرة خاطئة من بنتايك استغلها لاعب غزل المحلة وانطلق بها بصورة رائعة ثم مررها عرضية أرضية استلمها محمود صلاح وسددها مرت على يسار محمد صبحي إلى داخل شباك الزمالك.

وكان الزمالك سجل هدفه في الدقيقة 39 برأسية من أحمد ربيع.

ترتيب الزمالك وغزل المحلة

يحتل فريق الزمالك وصافة جدول ترتيب الدوري الممتاز، وذلك برصيد 17 نقطة خلف المصري المتصدر.

وحال فوز الزمالك اليوم على غزل المحلة، سيعود إلى صدارة الدوري المصري.

ويتواجد غزل المحلة في المركز الـ14 بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 10 نقاط.

