المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

0 0
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

1 0
19:30
ليفربول

ليفربول

الدوري المصري
الزمالك

الزمالك

1 1
17:00
غزل المحلة

غزل المحلة

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
فياريال

فياريال

الدوري الفرنسي
بريست

بريست

0 0
20:00
نانت

نانت

كأس العالم تحت 20 عاما
المكسيك - شباب

المكسيك - شباب

- -
23:00
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

كأس العالم تحت 20 عاما
مصر - شباب

مصر - شباب

2 1
02:00
تشيلي - شباب

تشيلي - شباب

الدوري الألماني
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

1 1
16:30
لايبزيج

لايبزيج

كأس العالم تحت 20 عاما
نيوزيلندا - شباب

نيوزيلندا - شباب

0 3
02:00
اليابان - شباب

اليابان - شباب

الدوري الألماني
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

0 2
19:30
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

2 0
17:00
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بعد خطأ من بنتايك.. غزل المحلة يسجل هدف التعادل أمام الزمالك

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

06:36 م 04/10/2025
غزل المحلة

غزل المحلة

أدرك نادي غزل المحلة التعادل أمام الزمالك في المباراة التي تجمعهما، مساء اليوم السبت، بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الزمالك ضد غزل المحلة على ستاد هيئة قناة السويس ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز.

وجاء هدف التعادل لغزل المحلة في الدقيقة 65.

وجاء التعادل من هجمة مرتدة لغزل المحلة بعد تمريرة خاطئة من بنتايك استغلها لاعب غزل المحلة وانطلق بها بصورة رائعة ثم مررها عرضية أرضية استلمها محمود صلاح وسددها مرت على يسار محمد صبحي إلى داخل شباك الزمالك.

وكان الزمالك سجل هدفه في الدقيقة 39 برأسية من أحمد ربيع.

ترتيب الزمالك وغزل المحلة

يحتل فريق الزمالك وصافة جدول ترتيب الدوري الممتاز، وذلك برصيد 17 نقطة خلف المصري المتصدر.

وحال فوز الزمالك اليوم على غزل المحلة، سيعود إلى صدارة الدوري المصري.

ويتواجد غزل المحلة في المركز الـ14 بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 10 نقاط.

للتعرف على ترتيب الدوري المصري اضغط هنا

 

الزمالك مباراة الزمالك ماتش الزمالك الزمالك ضد غزل المحلة مباراة الزمالك اليوم مباراه الزمالك وغزل المحله بث مباشر الزمالك ماتش الزمالك وغزل المحله

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة تشيلسي وليفربول في بريميرليج؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
تشيلسي

تشيلسي

1 0
ليفربول

ليفربول

30

15 دقيقة متبقية على نهاية الشوط الأول

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg