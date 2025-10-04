أعلن عماد النحاس القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة كهرباء الإسماعيلية في الدوري المصري.

ويلعب الأهلي أمام كهرباء الإسماعيلية، في تمام الثامنة من مساء اليوم السبت، على ستاد المقاولون العرب، في إطار مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري.

تشكيل الأهلي أمام كهرباء الإسماعيلية

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد نبيل كوكا - ياسين مرعي - ياسر إبراهيم - محمد هاني.

خط الوسط: أحمد سيد زيزو - مروان عطية - محمد علي بن رمضان.

خط الهجوم: حسين الشحات - محمد شريف - أشرف بنشرقي.

وشهد تشكيل الأهلي، عودة أحمد سيد "زيزو" لاعب الفريق إلى التشكيل الأساسي بعد فترة من الغياب بسبب الإصابة.

وأجرى عماد النحاس، تغييران على تشكيل الفريق الأحمر الذي واجه نادي الزمالك في مباراة القمة خلال المواجهة الماضية من الدوري.

ويتواجد "زيزو" في تشكيل الأهلي بدلاً من محمود حسن "تريزيجيه" الذي يغيب بسبب تراكم البطاقات، كما سيلعب حسين الشحات بدلاً من طاهر محمد طاهر الذي تعرض للإصابة خلال مباراة القمة.

وخاض الأهلي 8 مباريات في الدوري الممتاز، حقق 4 انتصارات، و3 تعادلات، وهزيمة واحدة، ليحتل المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 15 نقطة.

بينما يحتل كهرباء الإسماعيلية المركز الثامن عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط (فوزين، تعادلين، و4 هزائم).