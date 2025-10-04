المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري المصري
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

0 0
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

1 0
19:30
ليفربول

ليفربول

الدوري المصري
الزمالك

الزمالك

1 1
17:00
غزل المحلة

غزل المحلة

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
فياريال

فياريال

الدوري الفرنسي
بريست

بريست

0 0
20:00
نانت

نانت

كأس العالم تحت 20 عاما
المكسيك - شباب

المكسيك - شباب

- -
23:00
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

كأس العالم تحت 20 عاما
مصر - شباب

مصر - شباب

2 1
02:00
تشيلي - شباب

تشيلي - شباب

الدوري الألماني
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

1 1
16:30
لايبزيج

لايبزيج

كأس العالم تحت 20 عاما
نيوزيلندا - شباب

نيوزيلندا - شباب

0 3
02:00
اليابان - شباب

اليابان - شباب

الدوري الألماني
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

0 2
19:30
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

2 0
17:00
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

فيريرا: التعادل أمام غزل المحلة محبط.. ويجب أن نتحلى بالصبر

وسام محمد

كتب - وسام محمد

07:56 م 04/10/2025
يانيك فيريرا

بانيك فيريرا

يرى البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن فريقه لا يستحق التعادل أمام غزل المحلة.

وسقط الزمالك في فخ التعادل أمام غزل المحلة 1-1، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة العاشرة من الدوري.

وقال فيريرا خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "كل اللاعبين أدّوا بشكل جيد، وسيطرنا على المباراة بسهولة، لكننا تعادلنا بسبب خطأين، وهو أمر محبط، والإحباط الأكبر أننا نفقد نقاطًا لا يستحق المنافس الحصول عليها، وتكرر هذا الأمر للمباراة الثانية على التوالي، لذا يجب أن نتحلى بالصبر حتى نعود إلى طريق الانتصارات".

وأضاف المدير الفني: "التغييرات الثلاثة التي أجريناها دفعة واحدة كانت للاعبين يشاركون معًا لأول مرة، وقد بذلوا مجهودًا كبيرًا في المباراة، وعملنا على زيادة الشق الهجومي، وجاءت التغييرات وفقًا لظروف المباراة، بعضها بسبب الإصابة، والبعض الآخر نتيجة المجهود الكبير المبذول من اللاعبين".

وواصل: "لدينا حركية هجومية، وأرى أكثر من لاعب في مراكز مختلفة، ولم تكن هناك أي مشكلة في ذلك، ووصلنا إلى مرمى المنافس كثيرًا، لكننا أهدرنا الفرص".

وأوضح فيريرا: "كل المباريات لها سيناريوهات مختلفة، لكن ما يتشابه بينها أننا نسجل هدف التقدم ثم نستقبل أهدافًا لأسباب متنوعة،  ففي مباراة وادي دجلة جاءت الأهداف نتيجة أخطاء دفاعية، وأمام الأهلي بسبب أخطاء فردية، بينما في مباراة اليوم أمام غزل المحلة كان الهدف نتيجة تمركز خاطئ من أحد اللاعبين، ولا يمكن أن يطلب أحد من اللاعب أن يتمركز بشكل خاطئ".

ويملك الزمالك 18 نقطة في المركز الثاني، بالتساوي مع المصري البورسعيدي صاحب المركز الأول.

 

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك غزل المحلة الدوري المصري فيريرا يانيك فيريرا

