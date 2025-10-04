يرى البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن فريقه لا يستحق التعادل أمام غزل المحلة.

وسقط الزمالك في فخ التعادل أمام غزل المحلة 1-1، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة العاشرة من الدوري.

وقال فيريرا خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "كل اللاعبين أدّوا بشكل جيد، وسيطرنا على المباراة بسهولة، لكننا تعادلنا بسبب خطأين، وهو أمر محبط، والإحباط الأكبر أننا نفقد نقاطًا لا يستحق المنافس الحصول عليها، وتكرر هذا الأمر للمباراة الثانية على التوالي، لذا يجب أن نتحلى بالصبر حتى نعود إلى طريق الانتصارات".

وأضاف المدير الفني: "التغييرات الثلاثة التي أجريناها دفعة واحدة كانت للاعبين يشاركون معًا لأول مرة، وقد بذلوا مجهودًا كبيرًا في المباراة، وعملنا على زيادة الشق الهجومي، وجاءت التغييرات وفقًا لظروف المباراة، بعضها بسبب الإصابة، والبعض الآخر نتيجة المجهود الكبير المبذول من اللاعبين".

وواصل: "لدينا حركية هجومية، وأرى أكثر من لاعب في مراكز مختلفة، ولم تكن هناك أي مشكلة في ذلك، ووصلنا إلى مرمى المنافس كثيرًا، لكننا أهدرنا الفرص".

وأوضح فيريرا: "كل المباريات لها سيناريوهات مختلفة، لكن ما يتشابه بينها أننا نسجل هدف التقدم ثم نستقبل أهدافًا لأسباب متنوعة، ففي مباراة وادي دجلة جاءت الأهداف نتيجة أخطاء دفاعية، وأمام الأهلي بسبب أخطاء فردية، بينما في مباراة اليوم أمام غزل المحلة كان الهدف نتيجة تمركز خاطئ من أحد اللاعبين، ولا يمكن أن يطلب أحد من اللاعب أن يتمركز بشكل خاطئ".

ويملك الزمالك 18 نقطة في المركز الثاني، بالتساوي مع المصري البورسعيدي صاحب المركز الأول.