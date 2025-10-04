المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا
الدوري المصري
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

2 4
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

2 1
19:30
ليفربول

ليفربول

الدوري المصري
الزمالك

الزمالك

1 1
17:00
غزل المحلة

غزل المحلة

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
فياريال

فياريال

الدوري الفرنسي
بريست

بريست

0 0
20:00
نانت

نانت

كأس العالم تحت 20 عاما
المكسيك - شباب

المكسيك - شباب

- -
23:00
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

كأس العالم تحت 20 عاما
مصر - شباب

مصر - شباب

2 1
02:00
تشيلي - شباب

تشيلي - شباب

الدوري الألماني
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

1 1
16:30
لايبزيج

لايبزيج

كأس العالم تحت 20 عاما
نيوزيلندا - شباب

نيوزيلندا - شباب

0 3
02:00
اليابان - شباب

اليابان - شباب

الدوري الألماني
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

0 3
19:30
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

2 0
17:00
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

كوكا يوقع على أول أهدافه مع الأهلي هذا الموسم في شباك كهرباء الإسماعيلية

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

08:32 م 04/10/2025
كوكا

أحمد نبيل كوكا

سجل أحمد نبيل كوكا هدف التقدم للنادي الأهلي في شباك كهرباء الإسماعيلية، خلال المباراة المقامة حاليًا على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

الأهلي يتقدم مبكرًا على كهرباء الإسماعيلية

وجاء هدف الأهلي في الدقيقة 17، بعد هجمة منظمة بدأها حسين الشحات بتمريرة إلى محمد هاني الذي أرسل عرضية أرضية متقنة، استقبلها كوكا بتسديدة قوية سكنت شباك حارس كهرباء الإسماعيلية، معلنة عن أول أهداف اللقاء.

ويعد هذا الهدف هو الأول لأحمد نبيل كوكا مع الأهلي هذا الموسم، في ظهوره العاشر بقميص الفريق الأحمر منذ انطلاق الموسم، ليترجم مجهوداته إلى بصمة تهديفية منتظرة.

وأجرى المدير الفني للأهلي عماد النحاس تعديلين على تشكيل الفريق مقارنة بلقاء الزمالك الأخير في القمة، حيث شارك زيزو بديلًا عن محمود حسن تريزيجيه الموقوف لتراكم البطاقات، فيما حل حسين الشحات محل طاهر محمد طاهر المصاب.

ترتيب الفريقين في جدول الدوري

وخاض الأهلي قبل هذه المواجهة 8 مباريات في الدوري، جمع خلالها 15 نقطة من 4 انتصارات و3 تعادلات وهزيمة واحدة، ليحتل المركز الثالث في جدول الترتيب.

أما كهرباء الإسماعيلية فيأتي في المركز الثامن عشر برصيد 8 نقاط، بعد تحقيق فوزين وتعادلين وتلقي 4 هزائم منذ بداية الموسم.

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز اضغط هنا

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الدوري المصري أحمد نبيل كوكا كهرباء الإسماعيلية

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

