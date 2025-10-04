سجل أحمد نبيل كوكا هدف التقدم للنادي الأهلي في شباك كهرباء الإسماعيلية، خلال المباراة المقامة حاليًا على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

الأهلي يتقدم مبكرًا على كهرباء الإسماعيلية

وجاء هدف الأهلي في الدقيقة 17، بعد هجمة منظمة بدأها حسين الشحات بتمريرة إلى محمد هاني الذي أرسل عرضية أرضية متقنة، استقبلها كوكا بتسديدة قوية سكنت شباك حارس كهرباء الإسماعيلية، معلنة عن أول أهداف اللقاء.

ويعد هذا الهدف هو الأول لأحمد نبيل كوكا مع الأهلي هذا الموسم، في ظهوره العاشر بقميص الفريق الأحمر منذ انطلاق الموسم، ليترجم مجهوداته إلى بصمة تهديفية منتظرة.

وأجرى المدير الفني للأهلي عماد النحاس تعديلين على تشكيل الفريق مقارنة بلقاء الزمالك الأخير في القمة، حيث شارك زيزو بديلًا عن محمود حسن تريزيجيه الموقوف لتراكم البطاقات، فيما حل حسين الشحات محل طاهر محمد طاهر المصاب.

ترتيب الفريقين في جدول الدوري

وخاض الأهلي قبل هذه المواجهة 8 مباريات في الدوري، جمع خلالها 15 نقطة من 4 انتصارات و3 تعادلات وهزيمة واحدة، ليحتل المركز الثالث في جدول الترتيب.

أما كهرباء الإسماعيلية فيأتي في المركز الثامن عشر برصيد 8 نقاط، بعد تحقيق فوزين وتعادلين وتلقي 4 هزائم منذ بداية الموسم.

