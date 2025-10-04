استعاد محمد شريف مهاجم النادي الأهلي نغمة الأهداف بعدما هز شباك كهرباء الإسماعيلية في اللقاء الذي يقام، مساء اليوم السبت، بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي الأهلي حاليًا مع كهرباء الإسماعيلية على ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

محمد شريف يسجل الهدف الثالث للأهلي أمام كهرباء الإسماعيلية

سجل شريف الهدف الثالث للأهلي في شباك كهرباء الإسماعيلية في الدقيقة 49.

وجاء الهدف بعد تمريرة من بن رمضان مررها إلى زيزو أرسلها عرضية أرضية تصدى لها دفاع كهرباء الإسماعيلية لكنه لم يشتتها بقوة كافية وصلت عند شريف سددها بيسراه قوية داخل الشباك.

ويعد هذا الهدف هو الثاني لمحمد شريف في الدوري هذا الموسم.

وغاب شريف عن الأهداف في آخر 6 مباريات قبل أن يهز شباك كهرباء الإسماعيلية.