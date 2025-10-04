المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
بعد 6 مباريات.. شريف يستعيد نغمة الأهداف مع الأهلي أمام كهرباء الإسماعيلية

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

09:29 م 04/10/2025
الأهلي

الأهلي ضد كهرباء الإسماعيلية

استعاد محمد شريف مهاجم النادي الأهلي نغمة الأهداف بعدما هز شباك كهرباء الإسماعيلية في اللقاء الذي يقام، مساء اليوم السبت، بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي الأهلي حاليًا مع كهرباء الإسماعيلية على ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

محمد شريف يسجل الهدف الثالث للأهلي أمام كهرباء الإسماعيلية

سجل شريف الهدف الثالث للأهلي في شباك كهرباء الإسماعيلية في الدقيقة 49.

وجاء الهدف بعد تمريرة من بن رمضان مررها إلى زيزو أرسلها عرضية أرضية تصدى لها دفاع كهرباء الإسماعيلية لكنه لم يشتتها بقوة كافية وصلت عند شريف سددها بيسراه قوية داخل الشباك.

ويعد هذا الهدف هو الثاني لمحمد شريف في الدوري هذا الموسم.

وغاب شريف عن الأهداف في آخر 6 مباريات قبل أن يهز شباك كهرباء الإسماعيلية.

  

محمد شريف نتيجة الاهلي الأهلي اليوم ترتيب الدوري المصري الآن كهرباء الإسماعيلية

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

مباشر
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

2 4
الأهلي

الأهلي

74

رائعة بنشرقي.. وجاء الهدف من ضربة ثابتة نفذها بنشرقي بصورة رائعة مرت من فوق الحائط البشري تهادت إلى داخل الشباك

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
