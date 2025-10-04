المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

الـ8 ثوان.. قانون جديد يظهر لأول مرة في مباريات الأهلي

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

10:10 م 04/10/2025
الأهلي

الأهلي قبل مواجهة كهرباء الإسماعيلية

طبق الحكم أمين عمر، قانون الـ8 ثوان لأول مرة على الإطلاق في مباريات النادي الأهلي.

وظهر القانون الجديد في كرة القدم خلال فوز الأهلي (4-2) على كهرباء الإسماعيلية ضمن مباريات الجولة العاشرة من منافسات الدوري المصري 2025-2026.

قانون جديد يظهر في مباريات الأهلي

احتسب الحكم أمين عمر ركلة ركنية على الأهلي عند حدود الدقيقة 85، رغم أن الكرة كانت بحوزة الحارس محمد الشناوي.

وتحصل كهرباء الإسماعيلية على الركلة الركنية، بسبب تغيير جديد في قوانين كرة القدم، يتعلق باحتفاظ الحارس بالكرة بين يديه لمدة 8 ثوان أو أكثر، إذ تم اعتبار ذلك من المخالفات غير القانونية في إهدار الوقت.

الـ8 ثوان

في مارس 2025، أعلن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، IFAB، الموافقة على 5 تعديلات جديدة على قوانين كرة القدم في موسم 2025-2026، على أن يبدأ تطبيقها في كأس العالم للأندية.

وضمن التعديلات الجديدة لقوانين كرة القدم، أصبح لزامًا على الحكم منح ركلة ركنية للفريق الخصم بدلًا من احتساب ركلة حرة غير مباشرة، إذا تجاوز وقت احتفاظ حارس المرمى بالكرة لمدة 8 ثوانٍ أو أكثر.

وشهد كأس العالم للأندية 2025 بالفعل تطبيق هذا القانون الجديد في كرة القدم خلال لقاء بين ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي.

أما في منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026، احتسب الحكم مايكل أوليفر ركلة ركنية أيضًا على بيرنلي أمام توتنهام، بسبب احتفاظ الحارس السلوفاكي مارتن دوبرافكا بالكرة لوقت تخطى حاجز الـ8 ثوان.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الدوري المصري محمد الشناوي كهرباء الإسماعيلية

