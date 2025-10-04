حقق النادي الأهلي فوزًا مثيرًا على حساب كهرباء الإسماعيلية بنتيجة 4-2، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم السبت على ستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

الأهلي يواصل مطاردة الصدارة

بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثالث بجدول الترتيب، متساويًا مع المصري البورسعيدي والزمالك أصحاب المركزين الأول والثاني، بفارق الأهداف فقط.

ورغم الفوز الكبير، إلا أن الأهلي فقد فرصة الانفراد بالصدارة، إذ كان بحاجة للفوز بفارق أربعة أهداف نظيفة (4-0) ليتفوق بالأهداف على منافسيه.

مباراة مثيرة وأداء هجومي قوي

شهدت المباراة أداءً هجوميًا قويًا من الأهلي الذي فرض سيطرته في أغلب فتراتها، بينما حاول كهرباء الإسماعيلية تقليص الفارق في الشوط الثاني دون أن يتمكن من قلب النتيجة.

ويواصل موقع يلا كورة تغطيته الشاملة للدوري المصري، حيث يقدم بثًا مباشرًا تحليليًا عبر صفحته الرسمية على فيسبوك بعد المباراة، من تقديم محمد الهادي، وبمشاركة المحلل وسام محمد، للحديث عن أداء الأهلي وتفاصيل اللقاء وأبرز الملاحظات الفنية.