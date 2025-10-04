المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بث مباشر يلا كورة.. تحليل فوز الأهلي على كهرباء الإسماعيلية في الدوري

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

10:14 م 04/10/2025
الأهلي

الأهلي يتفوق على كهرباء الإسماعيلية

حقق النادي الأهلي فوزًا مثيرًا على حساب كهرباء الإسماعيلية بنتيجة 4-2، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم السبت على ستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

الأهلي يواصل مطاردة الصدارة

بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثالث بجدول الترتيب، متساويًا مع المصري البورسعيدي والزمالك أصحاب المركزين الأول والثاني، بفارق الأهداف فقط.

ورغم الفوز الكبير، إلا أن الأهلي فقد فرصة الانفراد بالصدارة، إذ كان بحاجة للفوز بفارق أربعة أهداف نظيفة (4-0) ليتفوق بالأهداف على منافسيه.

مباراة مثيرة وأداء هجومي قوي

شهدت المباراة أداءً هجوميًا قويًا من الأهلي الذي فرض سيطرته في أغلب فتراتها، بينما حاول كهرباء الإسماعيلية تقليص الفارق في الشوط الثاني دون أن يتمكن من قلب النتيجة.

ويواصل موقع يلا كورة تغطيته الشاملة للدوري المصري، حيث يقدم بثًا مباشرًا تحليليًا عبر صفحته الرسمية على فيسبوك بعد المباراة، من تقديم محمد الهادي، وبمشاركة المحلل وسام محمد، للحديث عن أداء الأهلي وتفاصيل اللقاء وأبرز الملاحظات الفنية.

الأهلي الدوري المصري محمد شريف كهرباء الإسماعيلية أشرف بن شرقي

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

