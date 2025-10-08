المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
17:15
برشلونة

برشلونة

دوري أبطال أفريقيا
بيراميدز

بيراميدز

- -
20:00
الجيش الرواندي

الجيش الرواندي

الدوري الإنجليزي
برينتفورد

برينتفورد

- -
18:30
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

- -
21:45
ميلان

ميلان

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

- -
16:00
كريستال بالاس

كريستال بالاس

الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

- -
16:00
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
وادي دجلة

وادي دجلة

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
17:00
زد

زد

كأس العالم تحت 20 عاما
كاليدونيا الجديدة - شباب

كاليدونيا الجديدة - شباب

- -
23:00
فرنسا - شباب

فرنسا - شباب

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

ملف يلا كورة.. انتصار الأهلي.. تعثر الزمالك.. وقائمة منتخب مصر

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

03:39 ص 05/10/2025
الأهلي

احتفال بنشرقي لاعب الأهلي

نشر موقع يلا كورة عددا من الموضوعات الهامة على مدار أمس السبت، على رأسها فوز الأهلي على حساب كهرباء الإسماعيلية، في الدوري العام، وإعلان قائمة منتخب مصر للتوقف الدولي المقبل.

وفيما يلي نستعرض أبرز الموضوعات المنشورة على موقع يلا كورة على مدار أمس السبت.

انتصار الأهلي

فاز الأهلي بنتيجة 4-2 أمام كهرباء الإسماعيلية، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد المقاولون العرب في الدوري المصري، ليصعد لصدارة جدول الترتيب خلف الزمالك والمصري بفارق الأهداف.

أقرأ التفاصيل: الرابع على التوالي.. الأهلي يجهض ريمونتادا كهرباء الإسماعيلية ويشارك المصري والزمالك في الصدارة

تعثر الزمالك

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نتائجه السيئة في الدوري المصري الممتاز، بعدما تعثر أمام غزل المحلة بالتعادل الإيجابي، بنتيجة 1-1 على ملعب هيئة قناة السويس الجديد.

اقرأ التفاصيل: الزمالك يسقط في فخ غزل المحلة "ملك التعادلات" بالدوري

إعلان قائمة منتخب مصر

حظوظ منتخب الشباب

إصابة حسين الشحات

قائمة المنتخب الثاني

سقوط ليفربول

قائمة بيراميدز

الإصابة تبعد 7 لاعبين عن منتخب مصر

سلوت يدافع عن صلاح

مصر
مصر
أخبار إحصائيات
الزمالك الأهلي منتخب مصر

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

هل يحسم منتخب مصر تأهله لكأس العالم 2026 أمام جيبوتي؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg