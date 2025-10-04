علّق آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، على أداء محمد صلاح وغياب ظهوره الهجومي خلال لقاء تشيلسي، والذي انتهى لصالح "البلوز" بنتيجة 2-1، ضمن حسابات الأسبوع السابع من الدوري الإنجليزي.

وتعرّض فريق ليفربول لخسارة ثانية على التوالي على مستوى الدوري الإنجليزي، وثالثة بشكل عام في مسابقتَي الدوري ودوري أبطال أوروبا.

فريق ليفربول تخلّى أيضًا عن صدارة الدوري الإنجليزي للمرة الأولى هذا الموسم، خاصة بعد فوز آرسنال على وست هام يونايتد بنتيجة 2-0.

وقال سلوت في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي: "نتساءل: هل لم يصنع صلاح القدر الكافي من الفرص لأنه لم يلعب أمام جالاتا سراي؟ وهل أهدر الفرص أمام المرمى لأنه افتقد الحدة؟"

وأضاف: "ما أعجبني هو أننا دائمًا نضعه في المكان الذي أفضل أن يكون فيه، وفي نهاية المطاف، يبقى إنسانًا، ولن يسجل جميع الفرص التي تُتاح له".

ويُعاني محمد صلاح من تراجع أرقامه التهديفية خلال هذا الموسم، حيث سجل ثلاثة أهداف وصنع ثلاثة أهداف في عشر مباريات في كافة البطولات، سواء محلية أو قارية.

ومن المقرّر أن يلعب فريق ليفربول في الجولة المقبلة ضد مانشستر يونايتد، في قمة الأسبوع الثامن، على أرضية ملعب "آنفيلد".