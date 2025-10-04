المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
سلوت عن أداء صلاح: لن يسجل جميع الفرص التي ستُتاح له

محمد همام

كتب - محمد همام

11:06 م 04/10/2025
محمد صلاح

محمد صلاح لاعب فريق ليفربول

علّق آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، على أداء محمد صلاح وغياب ظهوره الهجومي خلال لقاء تشيلسي، والذي انتهى لصالح "البلوز" بنتيجة 2-1، ضمن حسابات الأسبوع السابع من الدوري الإنجليزي.

وتعرّض فريق ليفربول لخسارة ثانية على التوالي على مستوى الدوري الإنجليزي، وثالثة بشكل عام في مسابقتَي الدوري ودوري أبطال أوروبا.

فريق ليفربول تخلّى أيضًا عن صدارة الدوري الإنجليزي للمرة الأولى هذا الموسم، خاصة بعد فوز آرسنال على وست هام يونايتد بنتيجة 2-0.

وقال سلوت في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي: "نتساءل: هل لم يصنع صلاح القدر الكافي من الفرص لأنه لم يلعب أمام جالاتا سراي؟ وهل أهدر الفرص أمام المرمى لأنه افتقد الحدة؟"

وأضاف: "ما أعجبني هو أننا دائمًا نضعه في المكان الذي أفضل أن يكون فيه، وفي نهاية المطاف، يبقى إنسانًا، ولن يسجل جميع الفرص التي تُتاح له".

ويُعاني محمد صلاح من تراجع أرقامه التهديفية خلال هذا الموسم، حيث سجل ثلاثة أهداف وصنع ثلاثة أهداف في عشر مباريات في كافة البطولات، سواء محلية أو قارية.

ومن المقرّر أن يلعب فريق ليفربول في الجولة المقبلة ضد مانشستر يونايتد، في قمة الأسبوع الثامن، على أرضية ملعب "آنفيلد".

الدوري الإنجليزي تشيلسي ليفربول محمد صلاح سلوت

