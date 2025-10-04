أعلن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، قائمة الفراعنة لمواجهتي جيبوتي وغينيا بيساو في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويتطلع منتخب مصر لتحقيق الفوز في مباراة جيبوتي من أجل ضمان التأهل رسميا إلى كأس العالم.

ويلتقي منتخب مصر مع جيبوتي يوم 8 أكتوبر بالمغرب، ثم يستضيف غينيا بيساو يوم 12 باستاد القاهرة الدولي ضمن الجولتين التاسعة والعاشرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

ويحتاج منتخب مصر لنقطتين من مباراتي جيبوتي وغينيا بيساو لحسم التأهل إلى كأس العالم بشكل رسمي.

وشهدت قائمة عودة ياسر إبراهيم ومصطفى فتحي بعدما غابا عن المنتخب الوطني لفترة طويلة، بينما غاب الثلاثي عمر مرموش ومحمد ربيعة ونبيل عماد دونجا لأسباب مختلفة.

وفي السطور التالية نستعرض ما قدمه الثنائي ياسر إبراهيم ومصطفى فتحي قبل انضمامهم للمنتخب..

أخر مرة تواجد فيها ياسر إبراهيم مع منتخب مصر كانت في معسكر يونيو 2024 عندما واجه منتخبنا الوطني بوركينا فاسو وغينيا بيساو في التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال.

ولم يشارك مدافع الأهلي وقتها في أي لقاء حيث تم الاعتماد وقتها على الثنائي محمد عبد المنعم ورامي ربيعة.

وبشكل عام لعب صاحب الـ32 عاما مع منتخب مصر 6 مباريات فقط بواقع 450 دقيقة.

وخلال شهر سبتمبر وأكتوبر لعب ياسر إبراهيم مع النادي الأهلي 4 مباريات في بطولة الدوري، ورغم استقبال الأهلي الأهداف في 3 مباريات منها إلا أنه قدم أداءً جيدًا وكان أحد أهم لاعبي الفريق الأحمر.

1- أمام سيراميكا كليوباترا

لعب 90 دقيقة

الالتحامات الأرضية ناجحة بنسبة 100% (فاز بـ4 من 4)

الالتحامات الهوائية ناجحة بنسبة 100% (فاز بـ1 من 1)

تمريراته الدقيقة بنسبة 84% (31 صحيحة من 37)

2- أمام حرس الحدود

لعب 90 دقيقة.

سجل هدف الفوز للأهلي.

شتت الكرة 6 مرات.

المواجهات الأرضية 5 فاز بـ4 منها.

المواجهات الهوائية 1 وفاز بها.

تمريراته دقيقة بنسبة 94% (59 صحيحة من أصل 63).

التسديد على المرمى مرة واحدة.

3- أمام الزمالك

لعب 90 دقيقة.

شتت الكرة مرتين.

المواجهات الأرضية 2 فاز بواحدة منها.

المواجهات الهوائية 5 فاز بـ3 منها.

تمريراته دقيقة بنسبة 89% فاز بـ39 تمريرة من أصل 44.

أرسل 4 كرات طولية وصلت 3 منها بشكل صحيح.

سدد على المرمى من خارج منطقة الجزاء مرة واحدة.

4- أمام كهرباء الإسماعيلية

لعب 45 دقيقة.

شتت الكرة 3 مرات.

المواجهات الأرضية 3 فاز بواحدة.

المواجهات الهوائية 2 فاز فيهم.

تمريراته دقيقة بنسبة 74% (فاز بـ14 من أصل 19).

الكرات الطولية 5 وصلت واحدة بشكل صحيح.

حاول المراوغة مرة واحدة ونجح فيها.

أما اللاعب الجديد الثاني على قائمة منتخب مصر هو مصطفى فتحي، الذي غاب عن المشاركة مع بيراميدز في الفترة الماضية بسبب إصابة بتمزق في العضلة الأمامية.

وشارك صاحب الـ31 عاما مع بيراميدز في مباراتين فقط خلال الموسم الحالي أمام الإسماعيلي في الجولة الثانية للدوري المصري الممتاز، وطلائع الجيش خلال الجولة التاسعة.

وخلال المباراتين قدم مصطفى فتحي أداءً جيدًا كالتالي:

1- أمام الإسماعيلي

لعب 18 دقيقة.

قدم تمريرة حاسمة.

تمريراته دقيقة بنسبة 80% (8 صحيحة من أصل 10).

الالتحامات الأرضية 4 صحيحة من أصل 5.

الالتحامات الهوائية 1 صحيحة من أصل 2.

2- أمام طلائع الجيش