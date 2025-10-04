سلطت جماهير النادي الأهلي الضوء على ثنائية أحمد سيد زيزو مع ياسين مرعي التي ولدت حديثًا في الفريق الأحمر.

وانتصر الأهلي مساء أمس السبت على كهرباء الإسماعيلية بنتيجة 4-2، في اللقاء الذي أقيم على استاد المقاولون العرب، ضمن مباريات الجولة العاشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وبادر الأهلي بالتسجيل عن طريق أحمد نبيل كوكا في الدقيقة 17، قبل أن يضيف ياسين مرعي الهدف الثاني في الدقيقة 36.

وفي الشوط الثاني، سجل محمد شريف الهدف الثاني في الدقيقة 50، قبل أن يقلص محمد أوناجم النتيجة لكهرباء الإسماعيلية في الدقيقة 57، ثم أحرز عصام الفيومي الهدف الثاني في الدقيقة 68، ولكن أنهى أشرف بنشرقي أهداف اللقاء في الدقيقة 73.

زيزو وياسين مرعي.. ثنائية جديدة تولد في الأهلي

ورغم تسجيل 4 أهداف للأهلي إلا أن التركيز كان مع رأسية ياسين مرعي التي سجلها في الدقيقة 36 بعدما استقبل كرة عرضية من أحمد سيد زيزو الذي أرسلها من ركلة ركنية.

صناعة الهدف من زيزو وتسجيله من ياسين مرعي لم تكن الأولى في مباراة كهرباء الإسماعيلية، فسبق وسجل ياسين مرعي الهدف الثاني للأهلي في شباك مودرن سبورت في الجولة الأولى لبطولة الدوري من عرضية أحمد سيد زيزو أيضًا.

وبشكل عام لعب ياسين مرعي 5 مباريات مع الأهلي حتى الآن، بواقع 450 دقيقة، سجل خلالهم هدفين من صناعة زيزو.

أما زيزو نفسه فلعب مع الأهلي 6 مباريات بواقع 461 دقيقة، سجل خلالهم هدفين وقدم 3 تمريرات حاسمة.

في مباراة مودرن سبورت أيضا كان زيزو قد صنع هدفا لأحمد رضا الذي سجله الأهلي وافتتح به مشواره التهديفي في النسخة الحالية من بطولة الدوري.