المقاولون العرب يعلن تعيين سامي قمصان مديرًا فنيًا

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

09:06 م 05/10/2025
سامي قمصان مع إدارة المقاولون العرب

سامي قمصان مع إدارة المقاولون العرب

أعلن مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة محسن صلاح، تعيين سامي قمصان، مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وكشف نادي المقاولون في بيان رسمي، أنه من المقرر أن يقود سامي قمصان تدريبات الفريق بداية من يوم الغد الإثنين، الموافق 6 أكتوبر 2025، استعدادًا لاستئناف مسابقة الدوري، عقب انتهاء الأجندة الدولية.

وأضاف المقاولون في بيانه: "عقد المهندس محسن صلاح رئيس النادي جلسة مع سامي قمصان المدير الفني الجديد، بحضور المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة، والكابتن طلعت محرم مدير الكرة تم فيها الاتفاق على كافة التفاصيل".

وأتم: "وأكد المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة، أن الكابتن سامي قمصان بدأ العمل على الفور، في ظل سعيه وحماسه الشديدين لتحسين وضع الفريق في جدول ترتيب الدوري".

ويحتل فريق المقاولون العرب المركز العشرين وقبل الأخير، برصيد 5 نقاط فقط.

وحققت كتيبة ذئاب الجبل 5 تعادلات، مقابل 5 هزائم، بينما لم تنجح في تذوق طعم الانتصار بالدوري المصري، منذ صعودها لمصاف الكبار، تحت قيادة المدرب السابق محمد مكي.   

مباراة المقاولون العرب القادمة
المقاولون العرب سامي قمصان مدرب المقاولون

