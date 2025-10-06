المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما
السعودية - شباب

السعودية - شباب

1 1
02:00
النرويج - شباب

النرويج - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما
نيجيريا - شباب

نيجيريا - شباب

1 1
02:00
كولومبيا - شباب

كولومبيا - شباب

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

وكيل بنتايك ليلا كورة: الزمالك لا يحترم أحدًا وسنتقدم بشكوى إلى المحكمة الرياضية

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

07:09 م 06/10/2025
بنتايك

محمود بنتايك لاعب الزمالك

فجر وكيل اللاعب المغربي محمود بنتايك، الظهير الأيسر لنادي الزمالك، مفاجأة بعدما أعلن اعتزامه التقدم بشكوى إلى محكمة التحكيم الرياضية، بسبب تأخر الأبيض في سداد راتب موكله.

وانضم محمود بنتايك إلى صفوف الزمالك في صيف 2024 قادمًا من سانت إيتيان الفرنسي، على سبيل الإعارة، قبل أن يفعل الأبيض بند شراء اللاعب المغربي ليصبح أحد العناصر الأساسية داخل الفريق.

وأكد وكيل بنتايك أن نادي الزمالك غير ملتزم في دفع راتب موكله، موضحًا أن سانت إيتيان الفرنسي لم يحصل على مستحقاته لدى الأبيض الخاصة بصفقة انتقال اللاعب المغربي.

تصريحات وكيل بنتايك ليلا كورة

استهل يوسف مسعد، وكيل محمود بنتايك، تصريحاته لـ"يلا كورة"، قائلًا: "نادي الزمالك غير ملتزم بدفع راتب بنتايك، وأنا أيضًا لم أتقاضَ أجري، وحتى نادي سانت إيتيان لم يحصل على مستحقاته".

وأضاف وكيل بنتايك: "الخطوة المقبلة ستكون محكمة التحكيم الرياضي، وأعتقد أن سانت إيتيان قد رفع بالفعل شكوى إلى فيفا".

وأتم مسعد، حديثه: "الزمالك تخلف عن دفع راتب بنتايك لمدة شهرين، بالإضافة إلى أشياء كثيرة أخرى، وعمولات الوكلاء، الزمالك لا يحترم أحدًا، ولا يرد حتى على الأشخاص، فلماذا نمنحهم فرصة؟".

ماذا قدم بنتايك مع الأبيض؟

ظهر محمود بنتايك بقميص الزمالك، في موسمه الأول مع الفريق خلال 29 مباراة، بواقع 1921 دقيقة، وتمكن المغربي من تسجيل هدفين وقدم 3 تمريرات حاسمة.

وشارك محمود بنتايك رفقة الزمالك خلال 9 مباريات في الموسم الجاري، وذلك بواقع 707 دقيقة ونجح في تقديم تمريرة حاسمة واحدة.

 

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك الدوري المصري محمود بنتايك وكيل بنتايك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

هل يحسم منتخب مصر تأهله لكأس العالم 2026 أمام جيبوتي؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg