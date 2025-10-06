فجر وكيل اللاعب المغربي محمود بنتايك، الظهير الأيسر لنادي الزمالك، مفاجأة بعدما أعلن اعتزامه التقدم بشكوى إلى محكمة التحكيم الرياضية، بسبب تأخر الأبيض في سداد راتب موكله.

وانضم محمود بنتايك إلى صفوف الزمالك في صيف 2024 قادمًا من سانت إيتيان الفرنسي، على سبيل الإعارة، قبل أن يفعل الأبيض بند شراء اللاعب المغربي ليصبح أحد العناصر الأساسية داخل الفريق.

وأكد وكيل بنتايك أن نادي الزمالك غير ملتزم في دفع راتب موكله، موضحًا أن سانت إيتيان الفرنسي لم يحصل على مستحقاته لدى الأبيض الخاصة بصفقة انتقال اللاعب المغربي.

تصريحات وكيل بنتايك ليلا كورة

استهل يوسف مسعد، وكيل محمود بنتايك، تصريحاته لـ"يلا كورة"، قائلًا: "نادي الزمالك غير ملتزم بدفع راتب بنتايك، وأنا أيضًا لم أتقاضَ أجري، وحتى نادي سانت إيتيان لم يحصل على مستحقاته".

وأضاف وكيل بنتايك: "الخطوة المقبلة ستكون محكمة التحكيم الرياضي، وأعتقد أن سانت إيتيان قد رفع بالفعل شكوى إلى فيفا".

وأتم مسعد، حديثه: "الزمالك تخلف عن دفع راتب بنتايك لمدة شهرين، بالإضافة إلى أشياء كثيرة أخرى، وعمولات الوكلاء، الزمالك لا يحترم أحدًا، ولا يرد حتى على الأشخاص، فلماذا نمنحهم فرصة؟".

ماذا قدم بنتايك مع الأبيض؟

ظهر محمود بنتايك بقميص الزمالك، في موسمه الأول مع الفريق خلال 29 مباراة، بواقع 1921 دقيقة، وتمكن المغربي من تسجيل هدفين وقدم 3 تمريرات حاسمة.

وشارك محمود بنتايك رفقة الزمالك خلال 9 مباريات في الموسم الجاري، وذلك بواقع 707 دقيقة ونجح في تقديم تمريرة حاسمة واحدة.